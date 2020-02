Nestlé rassure avec sa rentabilité en 2019

Nestlé a généré l'an dernier une maigre croissance de 1,2%, pour engranger un chiffre d'affaires de 92,57 milliards de francs. La multinationale veveysane revendique néanmoins une croissance organique de 3,5% sur l'exercice et une progression des volumes (croissance interne réelle) de 2,9%. Le bénéfice net de son côté s'est enrobé de plus d'un quart à 12,90 milliards de francs.

Au niveau opérationnel, l'excédent d'exploitation (Ebit) courant récurrent a gagné près de 5% à 16,3 milliards, moyennant une extension de la marge afférente de six points de base à 17,6%, détaille le rapport annuel publié jeudi. Les actionnaires pourront compter sur une rémunération agrémentée de 25 centimes à 2,70 francs par titre.

Prudence pour le coronavirus

Les recettes s'inscrivent quelque peu en deçà des projections les moins optimistes des analystes consultés par AWP, tout comme l'Ebit ajusté dont la marge était attendue à 17,7%. Le bénéfice net en revanche n'était attendu qu'à 12,61 milliards. A deux centimes près, la rémunération des actionnaires correspond aux expectatives.

Croissance organique comme réelle interne manquent le coche pour un dixième de point de pourcentage dans les deux cas.

