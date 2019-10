Nestlé finalise la vente de Skin Health

Nestlé annonce mercredi la finalisation de la vente de Nestlé Skin Health à un consortium mené par le fonds d'investissement EQT et une filiale de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) pour un montant de 10,2 milliards de francs.

«Cette annonce fait suite à l'aboutissement des autorisations règlementaires habituelles et des conditions de clôture», selon le communiqué. Nestlé avait annoncé en mai se trouver en «négociation exclusive» avec le consortium de repreneurs potentiels.

Plus de 5000 personnes

Le géant veveysan avait indiqué en septembre 2018 «explorer les options stratégiques» pour son unité de soins de la peau. Elle se situait «de plus en plus en dehors du périmètre stratégique du groupe», qui a décidé de se concentrer sur les produits d'alimentation, de boissons et de santé nutritionnelle.

La filiale Skin Health, dont le siège est à Lausanne, emploie plus de 5000 personnes dans 40 pays. Elle a généré quelque 2,7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 2017. (ats/nxp)