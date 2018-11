Nespresso renforce ses activités à Romont

Le seuil du milliard de capsules produites à Romont devrait être atteint grâce au «succès extraordinaire» du récent système Vertuo dans l'espace nord-américain, a déclaré mercredi Patrice Bula, président de Nespresso, à l'occasion de l'inauguration du centre de développement de produit.

L'Amérique du Nord constitue le deuxième marché de Nespresso, derrière la France, avec une croissance de près de 20%. La récente capsule Vertuo permet de faire de grandes tasses de café sans diluer ses saveurs. «C'est une innovation déterminante vendue dans 14 pays et qui vient d'être lancée en Suisse cet automne», a indiqué M. Bula.

L'arrivée de ce produit est-il en lien avec la présence de plus en plus accrue sur le marché de capsules tierces compatibles avec les machines Nespresso? Jean-Marc Duvoisin, directeur général de Nespresso, assure que non. «Elles ont été conçues à la base pour le marché nord-américain», indique-t-il à Keystone-ATS.

Toutes les capsules Vertuo sont produites sur le site fribourgeois. Celui-ci va s'agrandir, avec l'arrivée de deux nouvelles lignes de production en 2019 et en 2020, moyennant un investissement de 43 millions de francs supplémentaires. Plus d'une trentaine d'emplois seront créés et s'ajouteront aux 325 actuels.

Augmenter les capacités

Selon Patrice Bula, les investissements dans le site de Romont démontrent la confiance qu'a Nespresso dans la Suisse et «sa volonté à continuer à contribuer au rayonnement de la Suisse». En tout, Nespresso emploie plus de 2200 personnes dans le pays. Outre Romont, les sites d'Orbe et d'Avenches sont présents en Suisse romande.

«Nous avons investi 300 millions de francs dans ce site le plus récent pour conquérir de nouveaux marchés, dont le marché nord-américain», a déclaré Patrice Bula.

«Nous y avons aussi investi 48 millions supplémentaires pour augmenter ses capacités» et créer le centre de développement de produit et le Coffee Campus. Le centre d'expertise réunira les professionnels de la filiale de Nestlé chargés de la préparation des nouveaux prototypes.

Pour les autorités locales, le site est d'importance. Olivier Curty, conseiller d'Etat fribourgeois en charge de l'économie et de l'emploi, voit la volonté d'ancrage de l'entreprise dans la région comme un signe très positif. «Le canton veut prendre le lead» en matière d'industrie alimentaire, souligne-t-il.

Willy Schorderet, préfet de la Glâne, s'est aussi montré très enthousiaste. Il a annoncé l'ouverture, pour fin 2019, d'un bâtiment sportif et culturel proche de l'usine, comprenant notamment une piscine, un fitness et une salle de spectacles. Il a terminé en parlant du plus grand bonheur au monde selon lui: du café Nespresso agrémenté de crème double de la Glâne, suscitant les rires dans la salle.

Coffee Campus

Le Coffee Campus est un «centre de formation pour les spécialistes du café», indique à Keystone-ATS Marco Magatti, chef de l'innovation chez Nespresso. Les vendeurs, mais aussi les chefs de cuisine qui collaborent avec la marque, voire même des «chefs étoilés», viendront se former sur le Coffee Campus.

Celui-ci peut accueillir près d'une cinquantaine de personnes pour des présentations et une dizaine pour des ateliers professionnels. «Ces ateliers se concentrent sur le café lui-même, mais aussi les techniques d'hôtellerie ou l'utilisation des machines», a indiqué M. Magatti. (ats/nxp)