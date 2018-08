Monsanto perd un procès-clé

Monsanto a enregistré vendredi une défaite historique devant un tribunal californien de San Francisco. Les jurés du premier procès du glyphosate aux États-Unis ont condamné le géant de l’agrochimie – récemment racheté par Bayer – à payer 289 millions de dollars à Dewayne Johnson.

Cet ancien jardinier afroaméricain, âgé de 46 ans et père de 3 enfants, souffre d’un cancer incurable. Il avait porté plainte contre Monsanto après avoir été atteint d’un lymphome non hodgkinien causé, selon ses avocats, par son exposition régulière à des herbicides – Roundup Pro et Ranger Pro – commercialisés par la multinationale américaine.

Défendu par un Kennedy

Au terme de trois jours de délibérations, les jurés ont estimé que Monsanto était coupable de ne pas avoir mis en garde contre la dangerosité de ses produits. Portant les marques de son cancer sur la peau, Dewayne Johnson était ému lorsque la juge Suzanne Bolanos a lu le verdict, à l’issue d’une audience retransmise à la télévision.

Après le départ des jurés, il a serré dans ses bras les avocats qui l’ont aidé à terrasser la multinationale. Parmi eux, on retrouvait Bobby Kennedy Jr, le fils de Robert Kennedy et neveu de l’ancien président JFK. «Les jurés ont déterminé que Monsanto avait agi avec malveillance et oppression parce qu’ils savaient que ce qu’ils faisaient n’était pas juste et ils l’ont fait sans se préoccuper de la vie humaine», a réagi Bobby Kennedy Jr sur la chaîne CBS.

«Cela pouvait me tuer»

Dewayne Johnson a pour sa part estimé, lors d’une conférence, que son combat était «bien plus important» que lui.

«Je m’étais dit que si cela pouvait tuer les mauvaises herbes, cela pouvait me tuer aussi»

Pendant le procès, il avait décrit son utilisation répétée d’herbicides pour entretenir le campus de l’école dans laquelle il travaillait.

«Je m’étais dit que si cela pouvait tuer les mauvaises herbes, cela pouvait me tuer aussi, avait-il témoigné. C’est pour cela que je mettais tout ce que je pouvais pour me protéger.» Les avocats de l’homme de 46 ans avaient notamment montré aux jurés des photos des dégâts causés par le cancer sur la peau de leur client.

Centaines de plaignants

Les avocats de Dewayne Johnson avaient aussi dévoilé des documents internes de Monsanto, dans lesquels un conseiller scientifique de la multinationale mettait en garde contre le manque de tests sur les effets secondaires du glyphosate lorsque ce composant du Roundup était associé à d’autres composants chimiques. «Ces documents montrent que Monsanto savait que les tests n’étaient pas suffisants», a réagi David Dickens, l’un des avocats du plaignant.

Les avocats de Monsanto n’ont cessé d’affirmer pendant le procès que les herbicides n’étaient pas à l’origine du cancer de Dewayne Johnson. La multinationale a d’ailleurs annoncé son intention de faire appel. «Nous allons continuer à défendre vigoureusement ce produit qui a été utilisé en toute sécurité pendant quarante ans et qui continue d’être un outil vital, efficace et sûr pour les agriculteurs et les autres», a réagi Scott Partridge, son vice-président.

Outre l’ampleur des dommages que Monsanto est condamné à verser à Dewayne Johnson, le géant de l’agrochimie, acquis le 7 juin dernier par Bayer, est désormais exposé dans ses autres batailles légales contre des centaines d’autres plaignants aux États-Unis. Pour Ken Cook, le président de l’Environment Working Group à Washington, «ce verdict ne va pas soigner le cancer de Dewayne Johnson, mais il envoie un message fort à une compagnie renégate». (TDG)