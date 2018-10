Moins de plastique dans le but de réduire le réchauffement climatique

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GEIC), plus connue sous l'acronyme anglais IPCC, a publié la semaine passée, son dernier rapport contenant des messages très alarmants sur le futur du réchauffement climatique.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), plus connu sous l'acronyme anglais IPCC, a publié la semaine passée, son dernier rapport contenant des messages très alarmants sur le futur du réchauffement climatique.

Les recherches indiquent qu’une limitation du réchauffement à 1.5°C nécessiterait non seulement des actions rapides et de grande envergure dans de multiples secteurs, mais également des changements sans précédent dans tous les aspects de notre société.

Le groupe insiste sur la grande nécessité de réduire globalement notre émission de CO2 d'environ 45 % par rapport au niveau (ou pluriel?) de 2010 d'ici 2030, si nous souhaitons atteindre un bilan de carbone neutre d’ici 2050.

Parmi les actions concrètes destinées à réduire la consommation globale d’énergies fossiles, une pétition en ligne a déjà collectée plus de 120’000 signatures. Celle-ci demande aux gouvernements des Etats membres au Conseil européen d’agir rapidement pour soutenir la proposition de la Commission européenne visant à réduire l’offre des produits en plastique à usage unique, ainsi que de faire en sorte que les grandes sociétés produisant ou utilisant ces plastiques se renouvellent (pas clair pour moi ce que ça veut dire, “trouvent des solutions alternatives”’/ “changent de stratégie”/ “réduisent leur usage de ce matériau”?).

A priori, les lobbies de l’industrie du plastique, ne seront pas très emballés, mais vous ? Que ferez-vous pour réduire votre impact sur le climat? (TDG)