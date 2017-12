Migros étend sa présence en Chine

Migros étend son activité dans le commerce en ligne en Chine. Fort du succès rencontré par certains produits des Industries Migros sur le site Kaola, le numéro un suisse du commerce de détail a entamé une nouvelle coopération avec le marché en ligne Tmall Global, détenu par le géant Alibaba.

Détergents, café, biscuits ou chocolat

Déjà disponible depuis l'automne sur la plate-forme de la société chinoise NetEase Kaola, la boutique en ligne présente sur le site Tmall Global porte également le nom d'Orange Garten, écrit vendredi Migros. Le géant orange y propose un assortiment composé d'articles provenant des 25 entreprises de production industrielles du détaillant regroupées au sein de M-Industrie.

La présence sur Tmall Global, numéro un du commerce en ligne dans l'empire du Milieu, permet d'atteindre beaucoup plus de consommateurs chinois, a souligné Walter Huber, responsable de M-Industrie, cité dans le communiqué. Tmall fournit à des marques et à des détaillants un accès direct à 488 millions de consommateurs en Chine.

L'assortiment proposé par Migros compte notamment des produits de soin pour le corps, des détergents, du café, des biscuits, du chocolat et des pâtes. Produites en Suisse par les entreprises du géant orange, les marchandises sont expédiées vers un centre logistique en Chine, puis acheminées vers les clients par des partenaires commerciaux locaux.

Pari sur l'étranger

Face à un marché suisse devenu difficile, M-Industrie mise sur ses activités à l'international, lesquelles portent la croissance des ventes. L'an dernier, les revenus des exportations et sites à l'étranger ont bondi de 16% en comparaison annuelle, à 790 millions de francs.

En dépit du franc fort, les exportations se sont étoffées de 9,4% sur un an, tirées une fois de plus par les capsules à café et le fromage. Le chiffre d'affaires des entreprises industrielles Migros s'est établi à 6,4 milliards de francs en 2016, 2,1% de plus qu'en 2015. (ats/nxp)