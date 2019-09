La coopérative Migros Aar va supprimer quelque 300 emplois au cours des deux prochaines années. Le distributeur explique cette mesure par l'évolution du marché et par la nécessité de s'adapter aux changements des besoins de la clientèle.

La restructuration doit, dans la mesure du possible, s'effectuer par des fluctuations naturelles et des transferts internes, a annoncé le géant orange mardi dans un communiqué. Un plan social volontaire a été mis en place. Migros Aar, qui opère dans les cantons de Berne, de Soleure et d'Argovie, compte près de 12'000 salariés. (ats/nxp)