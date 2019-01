Mieux protégées, les vieilles vaches errent en Inde et nuisent à l’économie

Ils sont une dizaine, attroupés devant l’épicerie. Debout ou assis sur des chaises, ces petits paysans du village de Margubpur, à 90 kilomètres à l’est de New Delhi, parlent tous à la fois tant ils peinent à contenir leur ras-le-bol. La cause de leur courroux? Les vaches errantes qui saccagent les champs et dévorent les récoltes. «Elles se déplacent en troupeaux de 40 à 50, piétinent les cultures, mangent le blé, les pommes de terre, l’orge… En une nuit, elles peuvent engloutir toute une récolte. Ces vaches ne donnent plus de lait, alors leurs propriétaires les ont relâchées dans la nature», raconte Raza, un homme d’une trentaine d’années, aux épaules carrées et à la barbe de trois jours. En Inde, le nombre de vaches errantes reste incertain. Selon un recensement datant de 2012, le pays comptait 190 millions de bovins. En moyenne, cela fait que treize à quinze millions de vaches cessent de donner du lait chaque année. Face à cette véritable plaie d’Égypte, les habitants de Margubpur se sentent démunis.

Autrefois, une vache qui ne donnait plus de lait était vendue à l’abattoir. Sa chair alimentait les exportations de viande rouge. Sa peau était récupérée par les tanneries pour le cuir. Puis en 2014, l’arrivée au pouvoir du Bharatiya Janata Party (BJP), la droite fondamentaliste hindoue, pour qui la protection de la vache est une priorité, a tout bouleversé.

Fermeture des abattoirs

Après l’élection du premier ministre Narendra Modi, plusieurs États de la fédération indienne sont passés sous le contrôle du BJP lors de législatives locales. Dans l’État le plus peuplé du pays, l’Uttar Pradesh, le nouveau gouvernement a durci la législation contre l’abattage des bovins. Le chef de l’exécutif, le moine hindou Adityanath, a fait fermer des abattoirs pour diverses raisons. Dans ce contexte, les agriculteurs ne peuvent plus revendre leurs bovins âgés. Pour ne pas les nourrir à perte, ils préfèrent donc les abandonner dans la nature.

À Margubpur, la population ne sait plus comment repousser les vaches errantes. «On ne peut même pas les attacher à un poteau! Sinon, la police nous accuse de vouloir tuer l’animal et nous emmène au commissariat. Il faut payer jusqu’à 50 000 roupies (700 francs) de pots-de-vin pour être libéré», se désole Raza. Quand ce n’est pas la police, ce sont les milices fondamentalistes hindoues qui interviennent. «Il y a deux mois, une bande de 50 hommes a surgi dans le village. Ils ont harcelé et insulté des gens», raconte Nazal Ahmad, un vieil homme d’une soixantaine d’années.

Le soupçon qui pèse sur les villageois de Margubpur est d’autant plus lourd qu’ils sont musulmans. Or, dans le nord de l’Inde, tanneries et boucheries sont largement contrôlées par la communauté musulmane et les basses castes. Les hindous de castes supérieures, qui vénèrent certains animaux pour des raisons religieuses, évitent ces métiers qu’ils jugent sales. L’arrivée au pouvoir du BJP, connu pour son animosité envers les musulmans, a ouvert la voie à des persécutions contre les tanneurs et les bouchers. Les conséquences économiques ne se sont pas fait attendre.

Chute des exportations

Entre 2014 et 2018, les exportations indiennes de viande bovine ont chuté de 20% à 1,6 million de tonnes d’après le ministère américain de l’Agriculture. Et selon le ministère indien du Commerce, pour la seule viande de buffle, le chiffre d’affaires à l’export a baissé de 15% sur la même période, tombant à 4 milliards de dollars. «Les milices de défense des vaches harcèlent les transporteurs et les chauffeurs sont accusés de cruauté animale. Les gens ont peur», constate Fauzan Alavi, porte-parole de l’association des exportateurs de viande et de bétail. «Pendant 50 à 70 ans, le bétail était envoyé au Bangladesh (ndlr: pour y être abattu). Aujourd’hui, la frontière est fermée. Il n’est plus possible de faire passer les animaux qui arpentent désormais le nord de l’Inde», ajoute-t-il.

Privé de peaux, le secteur de la tannerie est lui aussi touché. «Sur les quatre dernières années, les ventes ont baissé de 10% par an», se lamente Qazi Naiyer Jamal, président de l’association des industries du cuir de Kanpur. Cette ville de l’Uttar Pradesh abrite de nombreuses entreprises qui travaillent le cuir. «À Kanpur, notre secteur représente 1 million d’emplois directs et indirects, poursuit Qazi Naiyer Jamal. Mais avec la crise, la plupart des salariés ont dû partir. Nous n’arrivons plus à fournir nos clients. La Chine, la Turquie, le Sri Lanka, mais aussi le Bangladesh et le Pakistan prennent nos parts de marché.»

D’après les chiffres du Conseil des exportations de cuir, les ventes à l’export sont passées de 6,4 milliards de dollars sur l’exercice fiscal 2014-2015 à 5,7 milliards en 2017-2018. Cette industrie emploie, toujours selon le Conseil, 3 millions de personnes pour un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards de dollars.

Fausses promesses de l’État

Les retombées économistes néfastes des protections de la vache illustrent les contradictions de l’idéologie fondamentaliste hindoue. Aux législatives de 2014, l’actuel premier ministre Narendra Modi avait fait campagne sur le thème du développement, promettant de doper la croissance et l’emploi.

À son arrivée au pouvoir, le gouvernement du BJP avait lancé une campagne appelée Make In India pour séduire les investisseurs et encourager les exportations. «Narendra Modi avait promis des milliards de subventions pour notre secteur à l’époque, se souvient Qazi Naiyer Jamal. Aujourd’hui, le gouvernement BJP de l’Uttar Pradesh a fait fermer nos usines pour trois mois à cause de la Kumbh Mela, le grand pèlerinage hindou durant lequel les fidèles se baignent dans le Gange, sous prétexte que nous polluons le fleuve!» (TDG)