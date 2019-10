Menace de grève chez Norwegian Air

Les syndicats d'hôtesses et de stewards français de la compagnie aérienne Norwegian Air ont appelé lundi à cesser le travail plusieurs fois entre le 14 octobre et le 5 janvier en raison de «la rupture du dialogue social».

Dans un communiqué, les syndicats UNAC/CFE-CGC et SNPNC-FO qui ont déposé un préavis de grève estiment leurs conditions de travail et de rémunération «alarmantes». Ils accusent «la direction de ne cesser de repousser les discussions à ce sujet et de minimiser l'impact sur la santé physique et mentale» des personnels.

Selon eux, «il est maintenant impératif de régler les problèmes suivants : niveau de rémunération, stabilité et équilibre des plannings».

Spécialiste du vol low cost transatlantique, Norwegian Air emploie quelque 130 hôtesses et stewards en France et effectue des vols directs entre Paris et les États-Unis.

Mise en cause dans la défaillance de la compagnie aérienne française XL Airways qui opérait sur le même créneau, notamment par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, la compagnie s'est défendue d'avoir reçu des aides publiques de la part de l'État norvégien.

Ployant sous une dette considérable et accumulant les pertes depuis 2017, elle a demandé et obtenu un répit de la part de ses créanciers. (ats/nxp)