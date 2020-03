McDonald's ferme ses portes en Suisse

McDonald's ferme temporairement ses 170 filiales en Suisse en raison du coronavirus, dont les McDrives et le service de livraison à domicile McDelivery. La mesure entre en vigueur avec effet immédiat, a annoncé la chaîne de restauration rapide samedi matin.

La santé et la protection des collaborateurs et des clients sont prioritaires pour McDonald’s Suisse, explique l'entreprise dans un communiqué. Les nouvelles mesures sont valables immédiatement.

L'offre à l'emporter dans les restaurants avait déjà cessé en début de semaine. Seuls les McDrives et McDelivery étaient encore en service jusqu'ici.

Des critiques

Jeudi, le syndicat Unia avait accusé l'entreprise de ne pas protéger suffisamment ses employés contre le coronavirus. Les filiales encore ouvertes ne peuvent respecter les mesures ordonnées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), avait critiqué Unia Vaud.

Les produits vendus passent en moyenne dans les mains de cinq à six personnes avant de parvenir au client, critiquait le syndicat. De plus, il est également impossible de respecter les deux mètres de distance entre personnes dans les cuisines, selon Unia, et cela malgré les marques au sol installées par l'entreprise.

McDonald's Suisse avait réfuté ces accusations. Dans une prise de position adressée à Keystone-ATS, la chaîne de restauration rapide affirmait suivre à la lettre les directives du Conseil fédéral.’ (ats/nxp)