Mammut prouve que la résilience à la suisse existe

Un chiffre d’affaires en hausse de 17% au premier semestre 2018 et une perte brute réduite de moitié en un an, à 3,5 millions de francs. L’histoire de cette entreprise sise à Seon, dans le canton d’Argovie, a quelque chose d’emblématique. Cette société est l’une des Rolls-Royce dans l’équipement et les vêtements pour les sports de montagne, l’outdoor. Sacs à dos, chaussures, habillement et, surtout, cordes d’alpinisme à la renommée mondiale: le fabricant argovien, né en 1943, a longtemps traversé les âges, séduisant les alpinistes les plus férus avant de friser la mort en 2015. Subitement, le chiffre d’affaires a plongé de 6%, à 235 millions de francs, puis l’année suivante, le bénéfice net a plongé dans le rouge: à cause du franc fort, certes, mais également de l’arrivée de nouveaux concurrents moins chers, de la saturation du marché et, surtout, une fois de plus, de la concurrence des ventes en ligne. Le coup de grâce est arrivé en 2016, lorsque le dernier fleuron de Mammut fabriqué en Suisse, les cordes, est parti en République tchèque.

La chute, ces trois dernières années, a été vertigineuse, mais la maison mère, le groupe Conzzeta, n’a rien voulu lâcher. Changement de CEO, élargissement de la gamme au-delà des sportifs de haut niveau en montagne et, comme tant d’autres, conquête du marché asiatique et d’Internet. Le virage sur l’aile de Mammut semble porter ses fruits. Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires du fabricant a ainsi progressé de 17% par rapport au semestre précédent, à 111 millions de francs. Certes, le bénéfice net reste dans le rouge, mais il s’améliore lui aussi. Selon le porte-parole de Mammut, Michael Stäheli, cité par la «HandelsZeitung», «nous escomptons revenir dans les chiffres noirs à la fin de l’année». Pour ce faire, la marque Mammut et son propriétaire, Conzzeta, ont investi massivement, à hauteur de 12 millions de francs sur cinq ans, pour se repositionner et survivre.

Depuis peu, la Rolls-Royce helvétique vend ainsi ses produits sur la plateforme chinoise JD.com, numéro deux de l’Empire du Milieu, après Alibaba, car l’Extrême-Orient se pique aujourd’hui à la pratique des sports extrêmes et sa classe moyenne rêve d’une ascension de l’Everest, du Mont-Blanc ou du Cervin. Certes, Mammut reste un nain, avec ses 3% de part de marché face à une branche outdoor estimée à 50 milliards de francs, très loin derrière le leader américain The North Face (VF). Mais le groupe a, en deux ans, rapidement changé. Il n’est pas le seul. Comme l’a démontré une étude récente de Deloitte, «la Suisse a pris un retard inquiétant face à la révolution 4.0. À l’instar de Franz Carl Weber, sauvé lui aussi in extremis, toutes ces PME suisses doivent rattraper leur retard à la vitesse grand V.» (TDG)