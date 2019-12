Les stations de ski se lancent dans les rabais variables

C’est, dans son principe, le même système que pour l’hôtellerie ou les compagnies d’aviation: plus on réserve tôt, plus le rabais est intéressant. Mais d’autres critères entrent aussi en ligne de compte, comme la météo ou le degré d’affluence prévu. Ce «dynamic pricing», ou tarification dynamique, existe depuis plus de dix ans dans les stations de ski nord-américaines, et le voici qui arrive en Suisse romande. Anzère (VS) avait déjà ouvert les feux lors de la saison 2018/19, et cette année les stations valaisannes de Verbier et Crans-Montana, ainsi que les domaines vaudois de Leysin-Col des Mosses-La Lécherette et Villars-Gryon-Les Diablerets lui emboîtent le pas.

«Ce mode de tarification vise uniquement les courts séjours, explique Sébastien Travelletti, président de Télé Anzère. Et plus spécifiquement les vacances de 5 à 7 nuitées, qui représentent chez nous le 95% des réservations via le dynamic pricing.» Pas question d’appliquer la méthode à la journée unique. D’autant que, et c’est le cas d’Anzère, les stations qui font partie du Magic Pass ont l’interdiction de faire le moindre rabais sur la journée, sous peine de perdre un pourcentage de la redevance que reverse l’alliance en fin de saison. Autre règle que se fixent les domaines skiables: ne pas proposer par le biais du dynamic pricing de prix supérieur à celui affiché en caisse.

Le cas de Crans-Montana

Crans-Montana, qui sortira du Magic Pass au terme de cette saison, est la seule station à faire du dynamic pricing aussi pour la journée unique. «Cette saison, nous ne ferons pas de rabais car l’appartenance au Magic Pass ne le permet pas, mais dès la saison 2020/21, nous nous lancerons», confirme le CEO de CMA, Maxime Cottet. Selon lui, la journée de ski ne se décide plus seulement au dernier moment, et ce segment mérite d’être exploité. «Quelle que soit l’amplitude des variations de tarifs, il est clair que le coût ne sera jamais plus haut que le prix affiché à la caisse. Ce sera vraiment intéressant si l’on s’y prend à l’avance et si l’on vise les périodes creuses. Ce sont celles-ci qui nous intéressent le plus.»

Pour les autres domaines, la cible demeure donc le séjour de moyenne durée, avec des rabais intéressants à la clef, jusqu’à –30%. Cela fluctue au fil des jours, détaille Jean-Marc Udriot, directeur des remontées mécaniques Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette: «Nous mettons en ligne par exemple plusieurs forfaits avec 30% de rabais, puis quelques-uns à 20%, d’autres à 10%, tout dépend de la demande et de la vitesse à laquelle ils sont vendus.» Le but est de se délier de la météo, qui influe beaucoup sur ce type de réservations. «Quand une personne réserve une semaine, son premier souci est le logement, explique Pierre Besson, directeur du Magic Pass et ex-directeur des remontées mécaniques de Villars-Gryon-Les Diablerets. Ensuite, elle attend d’arriver sur place, et si la météo est mauvaise, elle prendra juste un ou deux jours de ski.»

D’où la ristourne grâce au dynamic pricing. Les premiers retours sont prometteurs, assure Sébastien Travelletti: «La saison passée, nous avons eu une énorme progression des forfaits pour six ou sept jours, et les préventes s’annoncent très bien cette année aussi.»

Ticketcorner, qui offre ses services pour la tarification dynamique à plusieurs stations alémaniques et tessinoises, tire un bilan satisfaisant, souligne son porte-parole Stefan Epli: «Dans les stations de ski où les prix sont dynamiques, nous constatons une très forte augmentation du nombre de billets de plusieurs jours.»

Secteur en croissance

De plus en plus de gens «utilisent les avantages de la billetterie en ligne», note Pascal Zürcher, CMO de Ticketcorner, comme le confirme une enquête de l’institut Demoscope. Pour éviter les files d’attente et bénéficier de réductions sur les réservations anticipées. L’entreprise s’attend du reste à une «augmentation de la proportion de forfaits de ski vendus en ligne», et considère la billetterie de ski comme «un secteur de croissance attractif». En Suisse, d’autres entreprises offrent ce service, comme Smart Pricer avec Zermatt et Saint-Moritz, ou Tipo Ticketing avec Belalp.

En Suisse romande, pour les domaines de Leysin, Anzère et Villars notamment, cette tâche est confiée à la société Liftopia, leader aux États-Unis. Verbier, par contre, a décidé de faire cavalier seul et de supprimer les intermédiaires pour son entrée dans le dynamic pricing, explique le CEO de Téléverbier: «C’est l’une des trois raisons de cette nouvelle orientation, économiser grâce à l’utilisation de notre propre plateforme, Easyverbier, collecter des données clients et inciter le maximum de personnes à passer par l’achat online.»

Plus on s’y prend tôt, plus on aura un rabais important, jusqu’à –20%, «mais, nuance-t-il, nous pratiquons en fait une version douce de la tarification dynamique car ce qui est prépondérant, c’est la prévente». Pour les installations, l’avantage est d’assurer des journées skieurs. «Et d’optimiser les recettes», confirme le porte-parole des remontées mécaniques suisses, Bruno Galliker. Les recettes de transport totalisent en effet pour la saison d’hiver 2018/19 un montant estimé à 758 millions de francs, soit 8,5% de plus que la saison précédente (698 millions).

Toute la chaîne touristique en profite, y compris l’hôtellerie, analyse Jean-Marc Udriot: «Les courts séjours, d’une semaine en moyenne, visent d’abord les propriétaires de résidences secondaires et les clients qui doivent louer un logement. Et bien que nous venions de commencer, les premiers retours que j’ai de ces derniers sont positifs.»

À force de brader les prix, comment les stations s’y retrouvent-elles? «Mais très bien, assure Pierre Besson. Le Magic Pass profite à toutes les stations partenaires, dont les revenus ont aussi augmenté pour la saison d’été, il ne faut pas l’oublier. En ce qui concerne le dynamic pricing, soyons francs, on ne gagne ni ne perd d’argent, juste quelques pour cent. On le fait parce que c’est fun et dans l’air du temps.»