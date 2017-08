Les riches deviennent toujours plus riches. Dans les quatre ans qui viennent, leur fortune devrait augmenter d’environ 25% pour atteindre 69 500 milliards de dollars, selon les projections du consultant EY. Les Etats-Unis, qui caracolent déjà en tête, seront confortés dans leur place de No 1 incontesté des pays abritant les particuliers les plus riches, possédant au moins 1 million de francs en liquidités.

Si ce gâteau est promis à grandir, reste à savoir qui pourra en profiter. Les fonds des privés les plus conséquents sont souvent gérés – tout ou partie – de manière «offshore», c’est-à-dire en dehors du pays de résidence fiscale du riche.

Aujourd’hui, la Suisse reste la place principale de gestion de ce type d’actifs. Selon Swissbanking, la part de marché des banques et des gérants helvétiques est de 25%, et la moitié des actifs sous gestion provient de l’étranger. Mais les efforts d’attractivité d’autres pays, à l’exemple de Singapour ou de certains Etats des Etats-Unis, pourraient grignoter le fromage suisse.

La hausse des fonds des très riches proviendra aussi de Chine, ainsi que des autres pays BRIC (Brésil, Russie, Inde). En Europe, c’est en Grande-Bretagne – malgré les incertitudes liées au Brexit – et en Allemagne que cette progression sera la plus notable, selon EY.

Ce consultant souligne aussi que la gestion de fortune sera de plus en plus basée sur des logiciels collectant des données à partir des réseaux sociaux et des émetteurs de cartes de crédit. Cette tendance lourde va obliger le secteur de la gestion de fortune à s’adapter très rapidement à cette nouvelle donne. Les clients les plus fortunés sont aussi ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour surveiller l’état de leur compte en banque. Un défi de taille pour les 266 banques suisses (65 de moins qu’il y a dix ans) et les 2000 gérants de fortune indépendants.

Les experts de EY soulignent que ces nouvelles méthodes de gestion devront aussi s’appuyer sur une démarche «holistique». La rapidité dans la transmission des informations sera primordiale, une partie de cette clientèle étant désormais joignable 24 heures sur 24, ainsi que le rendement et la transparence sur les coûts. Mais les nouveaux riches entendent aussi être conseillés dans l’achat d’autres actifs (automobiles, œuvres d’art, vins, objets exceptionnels, immobilier, investissements dans des start-up etc…). Le terme «philosophie de placement» reprend tout son sens…

