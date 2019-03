Les offres d'emploi ont crû de 20% en un an

Le marché du travail en Suisse continue de bien se porter. Le nombre d'offres d'emploi publiées affiche une hausse sur un an de 20,9% à l'échelle nationale, selon le Swiss Job Index de Michael Page publié mercredi.

Toutes les régions affichent une croissance à deux chiffres sur un an. La Suisse orientale a enregistré la plus forte progression du nombre d'offres publiées ( 30,5%), suivi par le Plateau (+24,1%) et le nord du pays (+18,8%). La croissance a été la moins importante dans l'Arc lémanique (+15,6%).

Les catégories d'emploi qui se sont révélées gagnantes sont les spécialistes du support en technologies de l'information (+56,7%), ceux en planification et achats (+21%) et ceux du secteur bancaire, notamment crédit et banque privée (+14,2%).

Hausse toujours attendue

Entre février et mars 2019, la croissance du nombre d'offres d'emploi publiées a été de 1,5%. La région alémanique, qui totalise 9 offres d'emploi publiées sur 10, a pris la tête à 2,2%, tandis que la Suisse romande enregistrait, sur la même période, un recul de 2,6% des publications d'offres d'emploi.

Les fonctions de planification industrielle et achats ont affiché les plus fortes hausses mensuelles, suivies par les rôles de spécialiste du crédit, support IT, spécialistes export et scientifiques.

«La demande devrait se maintenir à la hausse pour les fonctions de planification et achats, en lien avec l'expansion du commerce en ligne et des postes axés export», indique Julien Gibert, directeur exécutif chez Michael Page, cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres. (ats/nxp)