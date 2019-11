Les nouvelles facettes de l'hospitalité hôtelière

C’est un restaurant expérimental, plongé dans la pénombre. Les plats se succèdent dans une atmosphère onirique, grâce aux projections vidéo qui courent sur les murs et les tables, en symbiose avec une musique d’ambiance ou la voix grave d’un récitant. Bienvenue à l’Elysium, le projet multisensoriel développé par l’École suisse de tourisme et d’hospitalité (SSTH) de Passugg (GR).

Fondée en 1966, forte de quelque 320 étudiants de 20 nationalités différentes et dispensant son enseignement en allemand et en anglais, celle-ci explore les pistes du futur que doivent maîtriser les gens du métier pour s’attacher une clientèle de plus en plus exigeante et volatile. On y apprend l’art de l’empathie, qui ne va pas forcément de soi dans une branche axée sur l’accueil. «Le secteur est passé d’une économie de purs services – un toit, un couvert et c’est tout – à une économie de l’expérience, explique Michael Hartmann. Nous entrons maintenant dans l’économie de l’émotion, dont les maîtres mots sont sociabilité et authenticité.»

Le directeur de la SSTH cite les projets à venir, comme celui d’une ferme verticale ou la sensibilisation des apprentis cuisiniers à l’art d’apprêter les insectes. On porte une attention toute particulière aux nouvelles cuisines, végétarienne ou végane. Durabilité et proximité sont évoquées comme des mantras. Les mots clés parlent d’eux-mêmes: excellence, innovation mais surtout respect, esprit familial, langage affectif verbal et non verbal. Cette nouvelle économie émotionnelle est développée, en même temps que définie, en partenariat avec l’Université de Genève. «Le défi est de rendre la gastronomie et l’hôtellerie émotionnelles pour le client, ce qui requiert des talents particuliers, qui s’apprennent, tout en tenant compte des différences culturelles selon les continents», ajoute Michael Hartmann.

Échange de savoirs

Depuis l’an dernier, les étudiants de l’École hôtelière de Lausanne (EHL) peuvent s’initier à cette nouvelle philosophie durant leur année préparatoire. En contrepartie, la SSTH, qui jusqu’alors ne délivrait qu’un diplôme d’hôtellerie-restauration, offre à ses élèves la possibilité de décrocher un bachelor en suivant les deux dernières années à Lausanne.

Intégrée au groupe EHL depuis 2013, l’école grisonne ne profite à plein de ces nouvelles passerelles que depuis un an, mais cette envergure désormais nationale bénéficie aux deux entités. Pour la SSTH, la montée en gamme de sa formation et le label EHL, internationalement reconnu. Pour l’EHL, la mise en place de programmes complémentaires qui attirent des étudiants de tous les horizons.

Comme nous l’évoquions début septembre, l’école lausannoise va s’ancrer davantage encore à l’international avec l’ouverture d’un campus à Singapour en 2021. «L’avenir de la branche se jouera en grande partie aux États-Unis, et aussi en Asie, raison pour laquelle il est impératif d’être au plus près de cette clientèle», précise Michael Hartmann. Sans oublier les travaux d’agrandissement de son siège, au-dessus de Lausanne, qui pourra bientôt accueillir 3200 étudiants.

La branche du voyage et du tourisme, confrontée à la concurrence d’internet, connaît aussi un formidable développement. Ainsi, dans dix ans, elle représentera une place de travail sur dix dans le monde, soit 413 millions de postes, 23% des offres d’emploi et 11% du PIB mondial à elle seule, selon les projections 2018 du WTTC Travel Tourism Economic Impact. Autre champ d’activité, et non des moindres, celui des spas et des wellness, qui fait l’objet d’un cours à la SSTH. «Il s’agit d’un domaine très particulier, souvent accolé à l’hôtellerie haut de gamme, explique C. V. Wijeratne, responsable du cours. D’ici à 2022, ce segment va connaître une croissance moyenne de 7%, et le volet wellness représentera 58% des dépenses mondiales liées à la santé. Mais on constate cependant que si les spas médicaux prennent naturellement de l’ampleur, le wellness de pur loisir intéresse moins les jeunes. Il y a donc du travail à faire.»

Composer avec internet

Regrouper les forces est devenu indispensable dans une industrie qui s’est vue en quelques années court-circuitée de toutes parts par de nouveaux acteurs. «De Booking.com à Airbnb en passant par Tripadvisor, pour ne citer que les plus connus, nous devons à la fois composer avec eux, tout en nous démarquant davantage, analyse Simon Rindlisbacher, responsable du département Hospitality Services à Passugg. Il faut que le client vienne dans tel hôtel ou tel restaurant parce qu’il en a entendu parler, et pas seulement parce qu’il a tapé «hôtel», dans telle région, sur un moteur de recherche.»