Les nouvelles constructions pourraient soulager le porte-monnaie des locataires

«Des loyers 10% moins chers d’ici à 2020!» Ce chiffre émis par les experts de la banque UBS fait rêver. Est-ce qu’après des années de hausse des prix, se loger va devenir plus abordable? Est-ce qu’il sera à nouveau temps d’envisager de déménager sans se retrouver avec une hausse drastique de son loyer, puisqu’en réalité ce ne sont pas les biens existants qui devraient baisser, mais les nouveaux appartements arrivant sur le marché (actuellement jusqu’à 20% plus cher pour un logement similaire)?

En analysant le marché, c’est la conclusion logique à tirer des données disponibles… En Suisse romande – même sur Genève (0,57%) et Lausanne (0,38%) – les taux de vacance augmentent par exemple. Ils devraient donc rééquilibrer le décalage entre l’offre actuelle et la demande et se répercuter sur les prix des loyers.

Sauf que les experts préfèrent rester prudents. «Aujourd’hui, il est nécessaire d’être un peu plus philosophe, et donc plus sceptique par rapport aux chiffres disponibles», explique Thomas Veraguth, spécialiste immobilier chez UBS. D’année en année, la même rengaine survient effectivement sur le cycle immobilier dans lequel on se trouve et sur sa fin toute proche. Mais le temps passe et cette dernière ne survient toujours pas. Résultat: la détente peine à se ressentir réellement pour les locataires.

Réactions de l'Asloca

L’Asloca n’a d’ailleurs pas tardé à réagir au 10% de baisse escompté par UBS d’ici à 2020. «Ces estimations ne correspondent hélas pas à la réalité. Si on observe effectivement des diminutions réelles dans les régions périphériques, soit là où l’on construit beaucoup, les centres urbains ne connaissent pas de détente perceptible des prix locatifs», écrit l’Association suisse des locataires.

D’après ses propres statistiques, les loyers publiés ont augmenté de 50% depuis l’an 2000. «Donc même une baisse de 10% n’empêcherait pas cette hausse générale d’excéder très largement le renchérissement», estime l’Asloca.

Moins cher d'être propriétaire

Dans le contexte actuel, il apparaît en tout cas que face aux propriétaires, les locataires restent les dindons de la farce. D’après Thomas Veraguth, «les premiers auraient des frais liés à leur logement de l’ordre de 15% moins élevés (ndlr: pour un bien loué similaire) étant donné le niveau très faible des taux hypothécaires». Il y a environ un an, les experts de Raiffeisen avaient d’ailleurs déjà émis une analyse similaire. «Pendant que les loyers augmentent constamment dans les faits, la charge des coûts des propriétaires a considérablement diminué», indiquaient-ils dans un rapport estimant que les loyers étaient jusqu’à 40% trop chers.

Pour les experts d’UBS, le marché du logement en propriété devrait continuer de se renchérir en 2018, notamment grâce aux bonnes prévisions conjoncturelles. «Nous planons sur une nouvelle mais légère appréciation au niveau des maisons individuelles (+ 0,5%) et sur une stagnation des prix des appartements en propriété (PPE)», pronostique Thomas Veraguth (TDG)