Les mineurs attendent toujours que Trump les aide

David Binkoski se décrit comme un «passif» et «un fardeau». L’homme qui marche un vendredi après-midi de novembre dans les rues désertes de Monongah, un hameau minier de Virginie-Occidentale, a travaillé toute sa vie dans les mines de charbon. Il jouit d’une pension depuis qu’une crise cardiaque a prématurément mis fin à sa carrière. Ce revenu vital pour lui est aujourd’hui menacé par la décision de Murray Energy, le 4e plus gros producteur de charbon des États-Unis, de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites pendant sa restructuration.

Le groupe dirigé par Bob Murray, un fervent partisan de Donald Trump, affirme ne plus être en mesure de contribuer à la caisse de retraite de ses 7000 employés et de ses anciens employés. David Binkoski est déterminé à se battre pour défendre sa rente et son assurance maladie, pour lesquelles il a versé une partie de son salaire pendant trente-huit ans. «Les mineurs se battent depuis un siècle pour leurs droits, dit-il. 110000 d’entre nous — dont deux de mes oncles — sont morts dans les mines.»

L’industrie du charbon souffre aux États-Unis (lire ci-dessous) et le risque que Murray Energy n’ait plus à payer ses contributions à la caisse de retraites inquiète le syndicat des mineurs UMWA. Celui-ci se raccroche à l’espoir d’une intervention gouvernementale qui rappellerait le sauvetage de l’industrie automobile américaine par l’administration Obama en 2009.

Ce sauvetage dépend du Congrès et de Donald Trump, un homme qui s’était présenté lors de la campagne présidentielle de 2016 comme le champion des mineurs de charbon. L’origine de ce lien que le président des États-Unis n’a cessé de cultiver avec les mineurs remonte au 5 mai 2016. Ce jour-là, Donald Trump avait mis un casque de mineur lors d’un meeting électoral organisé à Charleston, la capitale de l’état minier de Virginie-Occidentale, et avait promis de remettre les mineurs au travail. «Vous allez être fiers de moi!» avait-il lancé.

Trois ans plus tard, les mineurs attendent toujours. «Il n’a rien fait jusqu’ici et je ne vois d’ailleurs pas ce qu’il aurait pu faire pour nous, glisse David Binkoski. À ce stade, s’il nous aidait, ce serait un miracle.» Dans les locaux du syndicat UMWA à Fairmont, Rick Altman, le coordinateur local, souligne la convergence des intérêts des mineurs et ceux de Donald Trump à l’approche de l’élection présidentielle de novembre 2020. «Nous avons besoin d’aide, explique cet ancien mineur. Et si nous obtenons de l’aide, l’amour est en général réciproque.»

Mitch Snider, 41 ans, travaille à la mine pendant la nuit. Cet homme muni d’un diplôme universitaire a commencé sa carrière dans les mines de charbon il y a seize ans. «J’ai choisi ce travail parce qu’il payait plus que mon salaire d’enseignant, explique ce père de deux filles âgées de 7 et 5 ans. Il m’offrait aussi un accès à l’assurance maladie et à une retraite.»

Le solide quadragénaire raconte les concessions faites par les mineurs au fil des ans à Robert Murray, le patron de Murray Energy, pour tenter de préserver leurs acquis. Ces sacrifices lui laissent aujourd’hui un arrière-goût amer, mais ne lui ôtent pas son espoir de voir Donald Trump voler au secours des mineurs. «Je pense honnêtement que le président Trump va nous aider, explique-t-il. Il dit qu’il aime les mineurs et le charbon a construit ce pays.»

Ryan Cottrell, un mineur de 33 ans, partage cet avis. «Je travaille dur pour pouvoir offrir une assurance maladie et une sécurité à mes enfants, insiste l’homme aux bras tatoués. Par le passé, on nous a demandé de travailler plus pour aider ce pays. Aujourd’hui, c’est au gouvernement de nous aider. Et nous ne demandons rien de plus que ce qui nous est dû.»

Alors que le soleil se couche sur Monongah, David Binkoski arrive devant un mémorial lié à la pire tragédie minière de la région. «Je suis un mineur de la 4e génération, raconte ce grand-père à la moustache blanche. La mine est une tradition familiale.» Cette tradition s’est arrêtée avec lui car ses trois enfants ont décidé de construire leur vie loin de ces mines qui font sa fierté. «Il est difficile de voir un avenir positif pour le charbon», conclut-il. Derrière lui, les maisons de briques aux fenêtres condamnées par des planches en bois racontent la même histoire.