Les lingots suisses, mine d’or pour faussaires

Le crime était presque parfait. Une contrefaçon de lingot d’or avec 99,99% de métal jaune. Un taux tellement proche des normes! Il ne s’agissait assurément pas de vendre un bout de fonte, au prix de l’or en barre. Le mobile relève probablement davantage d’une volonté d’écouler de l’or de provenance douteuse, voire pire! Mais la copie d’une grande marque suisse restait décidément trop grossière.

L’affaire révélée cette semaine par l’agence d’information Reuters demeure un brin déconcertante. Elle met notamment en évidence des falsifications au détriment de la firme neuchâteloise Metalor Technologies. Son nom figure ainsi sur une part importante des 2000 lingots d’or douteux, découverts depuis 2017 dans les coffres de la troisième banque du monde, la new-yorkaise JPMor­gan Chase & Co.

Metalor Technologies a reçu quelques exemplaires litigieux issus de ce lot pour le moins délicat. Ceux-ci laissaient apparaître une imitation grossière du poinçon du raffineur d’or et même une faute d’orthographe. Sans oublier des polices de caractères inappropriées pour les numéros de série.

Le directeur général de Metalor Technologies, Antoine de Montmollin, s’efforce de ramener à leur juste dimension les dégâts dus à l’incident, mais sans en nier non plus l’importance: «Les quantités de lingots falsifiés s’avèrent minimes par rapport à celles de notre production annuelle. Il s’agit de moins de 0,1%. Cette affaire ne nous cause dès lors aucun préjudice économique ou financier. À terme, notre réputation pourrait toutefois en être altérée, si aucune action n’est entreprise. Fondé en 1852, Metalor Technologies peut se prévaloir d’une longue tradition. Nous prenons donc très au sérieux notre réputation», rappelle Antoine de Montmollin.

Cibles privilégiées

Cette précaution ne diminue pas pour autant l’exposition des lingots de Metalor Technologies et d’autres firmes suisses au dynamisme des faussaires. Leurs marques seraient quelques-unes des plus piratées dans le monde. Parmi les cibles privilégiées, figurent ainsi souvent les noms des maisons Valcambi, PAMP (Produits artistiques métaux précieux) et Argor-Heraeus, toutes trois domiciliées dans le Tessin. Le Ministère public de ce canton aurait lui-même déjà reçu des informations sur trois cas de lingots laissant apparaître des numéros de série suspects.

L’exposition des quatre principaux raffineurs d’or helvétiques provient aussi d’une question de quantité et de rayonnement dans le monde: leur production de lingots d’or porte en tout sur 2000 à 2500 tonnes par an, selon Reuters. Soit une valeur globale de près de 100 milliards de francs. Filiale du groupe industriel japonais Tanaka, depuis novembre 2016, Metalor Technologies produit des lingots d’or en Suisse, aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour et en Chine.

Extension des abus

Metalor Technologies n’aurait cependant encore subi aucune expérience similaire à celle des faux repérés ces derniers temps dans les coffres de JPMorgan Chase & Co. Leur origine demeure inconnue à ce jour. Il semble néanmoins qu’ils proviendraient de Chine populaire, après avoir été introduits sur le marché par des courtiers actifs à Hong Kong, au Japon et en Thaïlande.

Sans disposer de données chiffrées à ce sujet, le directeur général de Metalor Technologies estime d’ailleurs que le risque le plus élevé dans la contrefaçon de lingots d’or se concentre en Asie. L’extension des abus est en outre stimulée par quelques réalités dominantes du marché.

Les cours élevés de l’or ont en effet favorisé une forte augmentation de l’extraction informelle ou illégale, depuis près d’une quinzaine d’années. À défaut de marques prestigieuses, falsifiées sur les lingots, ceux-ci ne peuvent être vendus qu’à vil prix. Le procédé sert aussi à dissimuler les provenances empêchant tout espoir de revente dans les pays occidentaux. Antoine de Montmollin évoque un autre facteur à ne pas négliger: la volonté d’échapper à la TVA de certains États d’Extrême-Orient.

L’allié vaudois

Cet été 2019 encourage en outre tout particulièrement la demande d’or. Les experts économiques, ou financiers, nous annoncent si souvent des menaces de récession. L’évolution des taux directeurs des principales banques centrales dissuade clairement l’épargne et la thésaurisation. Du coup, l’ambiance actuelle stimule tout particulièrement la recherche de valeurs refuges. Et celle-ci stimule l’attrait et les cours de l’or. Du coup l’activité de faussaires redouble, parfois aux dépens de marques suisses.

Dans ce contexte, Metalor Technologies a consenti récemment d’importants investissements dans la sécurité. Celle-ci s’accroît notamment, «du fait d’une nouvelle méthode de sécurisation des lingots développée avec Sicpa», leader mondial de la discipline, basé près de Lausanne.