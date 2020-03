Les grandes surfaces suisses mobilisent tout leur personnel

Les rayons des supermarchés ne sont jamais vidés aussi vite. Les petites mains qui les garnissent n’ont jamais eu autant de travail, et c’est également le cas de toute la chaîne d’approvisionnement qui fonctionne désormais 24H sur 24 pour réachalander les supermarchés pris d’assaut.

Certaines enseignes vont-elles engager du personnel supplémentaire, comme l’ont déjà fait des confrères Français ? Chez Migros, les engagements ne sont pas à l’ordre du jour. Pour l’instant, le géant orange a surtout mobilisé le personnel qui ne travaillait pas dans les magasins pour aider ceux qui sont au front.

Les capacités dans les centrales de distribution et pour le transport ont ainsi pu être augmentées afin de parvenir à gérer le flux important de marchandises. En magasin, il n’est désormais plus rare de croiser des employés aux couleurs de M-Electronics et Sportxx travailler en caisse ou aider à remplir les rayons.

En ce qui concerne les achats en ligne, et notamment sur les plateformes Le Shop et Coop@home, le personnel a également été rejoint par les collaborateurs de bureaux.

Élan de solidarité

Chez Coop non plus, des engagements de personnel supplémentaire ne sont pas d’actualité. Des solutions en interne ont été privilégiées. Pour assurer un nombre suffisant d’employés, les collaborateurs des secteurs administratifs apportent aussi leur soutien dans les points de vente et les usines de production.

«En moyenne, on prépare de 20 à 30’000 caisses de nourritures pour les magasins. Aujourd’hui, on en est à plus de 48'000» raconte Éric*, employé dans le centre de tri Coop à Aclens. «Cette aide de nos collègues qui travaillent d’ordinaire dans les secteurs non-alimentaires est plus que bienvenue et nous permet de tenir le choc».

Même situation du côté de Lidl, un appel en interne a été lancé afin de trouver des collaborateurs souhaitant supporter les entrepôts et les magasins de leur propre gré:

«Nous avons même été dépassés par le nombre de personnes qui se sont manifestées pour soutenir leurs collègues» se réjouit Corina Milz, porte-parole du groupe Lidl en Suisse, «Nous sommes très reconnaissants de l’immense travail fourni par nos collaborateurs et nous nous réjouissons de voir autant de solidarité».

À l’instar du personnel hospitalier, toute la branche du secteur alimentaire met les bouchées doubles pour parvenir à gérer la situation et continuer d’approvisionner toute la Suisse. Elle tient d’ailleurs à rappeler que le réapprovisionnement est assuré et qu’il y a suffisamment de produits alimentaires pour tout le monde. Il n’est pas nécessaire de faire des stocks de sécurité.

Dans ce contexte si particulier, il est aussi important de rappeler à la population de faire preuve de solidarité et d’appliquer scrupuleusement les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OSFP) lorsqu’ils se rendent dans les grandes surfaces.

Les enseignes appellent à respecter les règles d’hygiènes et surtout à maintenir une distanciation sociale suffisante tant avec les autres clients que le personnel. Cela afin d’éviter de propager davantage le virus.

*Prénom d'emprunt