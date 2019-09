«Les gens ne doivent pas avoir honte de voler»

En 2016, International Airlines Group, Air France – KLM, EasyJet, Lufthansa et Ryanair fondaient Airlines For Europe (A4E). Par la suite, les principaux acteurs du secteur ont rejoint l’association. Ses membres représentent actuellement 70% du trafic européen. Son directeur Thomas Reinhardt réagit à la vague anti-avion et aux projets de taxe qui pourraient plomber son industrie.

Greta Thunberg s’est rendue à New York en bateau… Est-ce que l’avion devient ringard?

Les motivations de Greta [Thunberg] sont louables. Mais il faut être prudent [et veiller à] ce que cette histoire ne devienne pas virale et que certains politiciens en tirent de mauvaises conclusions. L’aviation cause 2 à 3% des émissions de CO2 dans le monde. C’est très peu par rapport à d’autres sources.

Selon une prévision utilisée par la Hollande, les émissions augmenteront pourtant très vite (+ 68% en 2020 par rapport à 2010, +185% en 2030 et + 300% en 2040)…

Ces chiffres ne nous paraissent pas totalement corrects. Une prévision à 20 ans doit toujours être mise en perspective. Par ailleurs, la croissance du trafic est une bonne chose socialement et politiquement. On a mis 20 ans à libéraliser le marché. En conséquence le nombre de routes a été multiplié par sept et les prix ont baissé. Il est possible pour tous de voler d’une manière confortable et relativement bon marché.

À Bruxelles circule l’idée de créer une taxe kérosène à l’échelle européenne, comme il y en a sur l’essence. Cela vous inquiète-t-il?

Les politiciens sont très influencés par la «vague de la soutenabilité». Tous les partis aux dernières élections européennes ont défendu un type ou un autre de taxe aviation. L’ambition du «New Green Deal» (annoncé par la future présidente de la Commission Ursula Von der Leyen, ndlr) est beaucoup plus large. L’attention se porte d’ailleurs maintenant plus sur le transport maritime qui n’a pas fait d’effort global contrairement à l’aviation. La priorité doit être d’éduquer, d’aller aux faits.

C’est-à-dire, que faire pour limiter l’impact carbone de votre industrie?

Premièrement, il faut réaliser le Ciel Unique Européen, s’assurer que les avions puissent avoir des trajectoires directes et ne soient pas obligés de faire des zigzags entre les espaces aériens nationaux. On pourrait sauver jusqu’à 10% des émissions de CO2. Ensuite, continuer d’acheter des nouveaux avions, car les progrès techniques ont permis de baisser la consommation de fuel à 3,3 litres/passager/100 km. C’est peu par rapport à une voiture! L’automobile a des alternatives: l’hydrogène et l’électrique. Nous, non. Pour 20 ou 30 ans encore, il faudra utiliser les moteurs actuels et investir plus dans des fuels synthétiques, spécifiques à l’aviation.

La Suisse va introduire une nouvelle taxe sur les billets d’avion. Diriez-vous aussi que cela n’a pas d’impact?

Présenter une taxe sur l’aérien comme un moyen de réduire les émissions de l’aviation, c’est de l’opportunisme politique. Les Pays-Bas l’ont fait il y a une décennie. Après moins d’une année, ils l’ont supprimé à cause de la baisse du trafic à Schiphol Airport [Amsterdam]. Les gens prenaient leur voiture et volaient depuis Bruxelles, Düsseldorf et Cologne. La situation pourrait être similaire en Suisse, vu que les taxes sont faibles et les billets peu chers en France, en Allemagne ou même en Italie. L’argument selon lequel c’est meilleur pour l’environnement sera contre-productif et il est très cynique. On fait faussement croire aux gens qu’ils peuvent avoir bonne conscience car ils pensent que leur taxe va aider à réduire les émissions.

L’Allemagne parle de financer les chemins de fer par une taxe carbone sur l’aviation…

Je ne sais même pas si c’est légal. Punir l’aviation pour subventionner un autre secteur, c’est inacceptable et énervant.

On débat toutefois ici et là de l’opportunité d’interdire les vols courts et de relancer les trains de nuit…

Prendre l’avion ou le train, c’est un choix personnel. Pour les plus grandes distances avec plus de 2 heures de voyage, les gens préfèrent prendre l’avion. Quoi qu’il en soit, ils ne doivent pas avoir honte de voler. Les compagnies aériennes sont dans un environnement très compétitif. Si le client ne veut pas prendre certains vols, la compagnie supprimera la route. Dans le ferroviaire, les infrastructures sont très subventionnées et elles sont fixes. On ne pas peut comparer.

L’objectif de neutralité carbone en 2050 est largement partagé. Y a-t-il moyen pour l'aviation de s'y conformer elle-même?

Nous y travaillons. Via l’OACI [Organisation de l’Aviation Civile Internationale, agence des Nations Unies], après 7 ans de négociations, nous venons de conclure un accord mondial pour compenser les émissions en finançant des projets environnementaux, comme la plantation d’arbres. CORSIA [Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation] couvrira environ 80% du trafic mondial à partir de 2020. On pourra ainsi réduire les émissions de moitié par rapport à 2005. Si on a plus de fuels synthétiques sur le marché, on pourrait aussi diminuer les émissions de 80%. Cela nous rapprochera de l’objectif de la neutralité.