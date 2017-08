Les firmes suisses emploient 230'000 personnes aux Etats-Unis

Les relations économiques entre la Suisse et les Etats-Unis restent solides, malgré les errements politiques du nouveau président américain, Donald Trump. Selon le dernier Yearbook 2017/18 publié par la Swiss-American Chamber of Commerce, qui fourmille d’informations pratiques, cette bonne entente se traduit notamment à travers les emplois assurés par les firmes américaines en Suisse et les postes de travail occupés par des Américains au sein des entreprises helvétiques.

En Suisse, c’est le roi du fast-food McDonald’s qui est le plus gros employeur américain en Suisse, avec 7,700 collaborateurs. Il est talonné par le géant de la pharma et des produits d’entretien Johnson & Johnson : 6,195 employés mais désormais environ 7'000 après l’absorption de la compagnie pharmaceutique bâloise Actelion. IBM suit, avec quelque 3,250 salariés. L’arc lémanique est fortement représenté, Philip Morris International pointant au 4e rang (effectif : 3,000) et Procter & Gamble au 5e (2,800). Avec un effectif de 2'200 personnes l’an dernier, Google fait aussi figure de poids-lourd. Il va d’ailleurs gagner plusieurs rangs car le géant californien prévoit, à terme, d’employer entre 4'000 et 5'000 personnes en Suisse, et en particulier à Zurich. A côté de la gare est née une véritable Google-Ville. Citons encore les 1100 employés de Medtronic à Tolochenaz ou de la banque JP Morgan à Genève.

Si les dix plus importants employeurs américains offrent 31'600 postes en Suisse, les dix plus grandes firmes helvétiques présentes sur sol américain occupent beaucoup plus de monde. Environ 230'000, Nestlé se taillant la part du lion avec 65'000 emplois. Les deux géants bâlois Novartis et Roche peuvent s’appuyer ensemble sur 67'000 autres salariés. UBS emploie outre-Atlantique près de 20'000 personnes, et Credit Suisse 7'700. Quant au leader genevois de l’inspection, le groupe SGS, il y regroupe 5500 collaborateurs. (TDG)