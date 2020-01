Les exportations de fromage ont progressé

Les exportations de fromage suisse ont augmenté de 4,5% l'an dernier par rapport à 2018. Au total, 75'877 tonnes (+3282 tonnes) sont sorties du pays pour 667,6 millions de francs. Les importations ont elles crû de 2,8% pour atteindre 64'129 tonnes.

Environ 45% du lait suisse est transformé en plus de 700 spécialités fromagères, rappelle vendredi Switzerland Cheese Marketing dans un communiqué. Quelque 40% de ce volume sont exportés dans plus de 70 pays. L’Europe représente le marché principal pour le fromage suisse avec plus de 80% des quantités exportées.

L’Allemagne importe une bonne moitié du volume total exporté dans l’Union européenne. Suivent l’Italie et la France. La progression de 7% sur ces marchés réjouit la branche. Les exportations hors Europe ont en revanche reculé de 458 tonnes (–3,2%) pour atteindre 14'053 tonnes. Ces marchés ont été quelque peu affaiblis par l’incertitude mondiale due aux différends commerciaux.

Industrie alimentaire et restauration

Les fromages étrangers importés sont 30% moins chers que leurs cousins suisses. En 2019, les volumes importés ont certes augmenté de 2,8%, mais cette progression est moindre en comparaison avec 2018. La part du lion (82 %) provient d’Italie (22'817 tonnes). Suivent l'Allemagne et la France. Une grande partie des importations est utilisée par l’industrie alimentaire, sensible au prix, ainsi que par la restauration. (ats/nxp)