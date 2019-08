Les entreprises ont repris leur souffle en juillet

Les dernières indications en provenance des entreprises indiquent une stabilisation des affaires pour l'économie suisse en juillet. Après sept reculs consécutifs, l'indice des affaires compilé par l'institut d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPFZ est resté au niveau de celui de juin.

«La baisse conjoncturelle en Suisse est momentanément stoppée, mais le contexte demeure difficile», résume le KOF mercredi au terme de son sondage de juillet adressé à 4500 sociétés.

Des différences sensibles apparaissent selon les secteurs. L'industrie reste sous pression, en raison d'un cadre international défavorable. Les affaires se sont détériorées pour le huitième mois d'affilée. Le carnet de commandes est en net recul, et un nombre croissant d'entreprises du secteur font état de faibles réserves de commandes.

Le commerce de gros souffre aussi, de même que le commerce de détail et la construction, mais dans une moindre mesure pour ces deux derniers secteurs. La finance et l'assurance enregistrent en revanche des améliorations, de même que la restauration et les services. (ats/nxp)