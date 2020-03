Les entreprises attendent un soutien plus fort du Conseil fédéral

La dégradation de la situation conjoncturelle inquiète les entrepreneurs helvètes. Depuis le 1er mars et la forte hausse des demandes de chômage partiel observée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), ils attendent de nouvelles mesures du Conseil fédéral.

«Nous souhaitons un changement des ordonnances du gouvernement et nous aimerions que le délai d’attente passe de 3 à 1 jour pour les entreprises qui font la demande du chômage partiel» explique Daniel Lampart, économiste en chef à l’Union Syndicaliste Suisse (USS).

Un souhait qui a des chances d’aboutir. Les chambres de commerce sont disposées à traiter les demandes plus rapidement. A une nuance près, selon l’USS: «Le chômage partiel est un instrument puissant, mais qui ne protège pas tous les salariés à l’heure actuelle, comme les travailleurs avec des contrats à durée déterminée, rappelle Daniel Lampart. Il est essentiel que tout le monde puisse toucher un salaire. Pour ça, il faut que les obstacles bureaucratiques soient levés».

À l’heure actuelle, la seule réponse du SECO a été la mise en place d’un «manuel» pour les pertes de travail liées au coronavirus. Ce dernier indique notamment les conditions requises à respecter pour les entreprises suisses qui souhaitent profiter du financement de l’Etat.

75 entreprises déjà concernées en Suisse

On espère du changement aussi chez les entrepreneurs. Interrogé par la RTS, François Forté, président de l’entreprise de machine-outils Tornos, à Moutier, déplore un certain attentisme politique : «Nos politiciens ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle on se trouve. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise permettant de rendre le chômage partiel plus simple, plus flexible. On verra ce qui se passe mais je suis au regret de constater qu'ils ont une mauvaise compréhension des événements. J'attends une réaction».

L’impatience du président de Tornos est compréhensible: la moitié de ses employés (300 au total) sont déjà au bénéfice d’une réduction des heures de travail. En ce qui concerne les cantons, et malgré nos sollicitations, ces derniers n'ont pas pu nous répondre à ce stade.

Jusqu’ici, selon le SECO, 75 entreprises ont déposé une demande de chômage partiel, totalisant 2516 employés. Il s'agit principalement des secteurs de l'hôtellerie, des arts et spectacles ainsi que les organisateurs d’événements et les voyagistes.

Au vu de la situation, le Conseil Fédéral devrait donc annoncer des mesures favorables aux entreprises. Loin d'être isolée et à la même enseigne que de nombreux pays du monde, la Suisse se lance sans doute dans une série de mesures inédites pour limiter les dégâts tant économiques qu’humains provoqués par le coronavirus. Les économistes attendent en particulier les décisions (jeudi) de la Banque centrale européenne (BCE) pour soutenir la conjoncture en Europe.