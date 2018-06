Les employés du «Matin» sont sous le choc après l'annonce de la fin de l'édition papier de leur quotidien. Ils vont contester l'ampleur des licenciements et lutter pour obtenir les meilleures conditions possibles pour les personnes qui seront finalement touchées.

Pour la rédaction, c'est «l'incompréhension» de voir Tamedia, qui obtient de bons résultats financiers, «licencier autant de monde que ça», a expliqué jeudi à l'ats Eric Felley, co-président de la société des rédacteurs du Matin. Il y avait «pas mal d'émotion» jeudi matin lors de l'annonce de ces mesures au personnel.

Quarante-et-un licenciements

Au total, 41 personnes seront licenciées, a-t-il ajouté. Les employés vont contester la manière abrupte dont ces licenciements sont effectués. «Normalement, il y aurait dû y avoir une procédure de consultation», a ajouté Eric Felley.

Hasard du calendrier, une réunion est prévue vendredi devant l'Office de conciliation vaudois. Les rédactions romandes de Tamedia et les syndicats Impressum et syndicom avaient saisi cet organe en mars déjà pour dénoncer l'absence de dialogue social et demander le gel des licenciements durant deux ans. (ats/nxp)