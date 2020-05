«Les commerçants avaient besoin d’un soutien digital»

À l’heure actuelle, vous ne trouverez pas grand monde pour dire du mal de QoQa. En l’espace de six semaines, la plateforme DireQt – créée en partenariat avec le Groupe Mutuel et la Vaudoise Assurances – a fait du spécialiste romand de la vente en ligne un symbole de solidarité. Avec quelque 5000 petits commerçants aidés pour 400'000 francs investis, ce statut ne semble pas usurpé. Retour avec Pascal Meyer, fondateur de l’entreprise, sur une aventure qu’il qualifie lui-même de «fêlée».

Avec l’ouverture des commerces lundi, était-il temps de mettre un terme à l’initiative DireQt?

Le projet n’a jamais été conçu pour durer sur le long terme. L’idée de base était de mettre à disposition des petits commerces une plateforme de vente en ligne différée. En gros, les clients achètent un bien ou un service qu’ils récoltent seulement à la réouverture, offrant entre-temps un peu de liquidités à leurs enseignes préférées. Avec la reprise des activités lundi, j’estime que la mission a été remplie. Nous avons donc stoppé notre activité jeudi. On parle tout de même de quelque 5000 commerçants aidés pour un chiffre d’affaires avoisinant les 9 millions de francs.

À l’origine, pourquoi s’être lancé dans l’aventure?

Tout d’abord, nous avions envie de participer à l’élan général de solidarité. Ensuite, nous étions partis du constat qu’à l’heure actuelle, trop de petits commerces sont encore absents du monde digital. Dans une crise comme celle que nous vivons actuellement, ce postulat est catastrophique. Nous avons donc décidé de mettre à disposition notre expertise pour les aider à sauter le pas.

Concrètement, quel a été le poids de ce soutien pour l’entreprise QoQa?

L’idée était de fournir une plateforme de vente en ligne, mais aussi donner à tous ces participants un coup de pouce financier. Chaque achat a été majoré de 20% pour le commerçant et de 10% pour l’acquéreur. Pour financer la démarche, nous avons levé 2 millions de francs auprès de nos partenaires. Par ailleurs, nous avons couvert les frais de transaction pour l’ensemble des ventes tout en mettant à disposition une partie de nos équipes techniques pour accompagner les inscriptions. À l’échelle de QoQa, le coût de l’opération – évalué à 400'000 francs – a été énorme.

D’autres ont tenté de se lancer dans des initiatives plus ou moins similaires. Comment expliquer le succès particulier de votre entreprise?

Dans ce type de démarche, le succès repose en partie sur la réactivité. Les commerçants avaient besoin de trésorerie rapidement, pour ensuite attendre plus sereinement les aides des pouvoirs publics. Je pense que nous avons su faire preuve d’efficacité dans ce domaine, notamment pour lever les fonds nécessaires en quatre jours. Ensuite, QoQa possède une communauté de 700'000 abonnés que nous avons mis à disposition de DireQt, assurant ainsi une communication rapide autour de l’initiative.

Pourquoi ne pas avoir opté pour une collecte de dons auprès de votre communauté? Les bons sont autant d’argent qui ne rentrera pas dans les caisses des commerces à leur réouverture.

Les commerçants et les indépendants sont fiers de leurs activités et n’aiment pas demander de l’aide. Je pense que la solution proposée était la plus en phase avec cet état d’esprit. Par ailleurs, un client qui voudrait vraiment donner reste libre d’acheter sans jamais réclamer sa contrepartie.

Au final, cette campagne, c’est un magnifique coup de pub pour QoQa?

N’importe quelle campagne de communication nous aurait coûté huit à dix fois moins. Donc si QoQa en sort grandi, tant mieux, mais nous n’avons clairement pas fait ça pour l’image.