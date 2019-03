Les «affaires» ouvrent le sommet du négoce de Lausanne aux ONG

Signe des temps, la soirée d’ouverture du huitième Financial Times Commodities Global Summit, a été précédé lundi soir par une table ronde sur la «transparence». Sensible, le sujet avait déjà été abordé il y a six ans. Mais pour la première fois, une organisation dénonçant combien la manne des matières premières peut devenir une «malédiction» pour les population des pays producteurs a été appelée à s’exprimer face à l’assemblée des traders.

Pour le petit monde du négoce de matière première, qui se réunit durant deux jours dans un palace lausannois, cette ouverture n’est plus seulement une question d’image et de lobbying, même une manifestation contre le «sommet des pilleurs» fera entendre sa voix demain. Mais de menace judiciaire. Avec, à la clef, des amendes se chiffrant en dizaines - voire en centaines - de millions.

De Vitol au Venezuela (notre édition de dimanche) à Gunvor au Congo Brazzaville en passant par les soupçons de la justice brésilienne sur le rôle joué par Vitol, Trafigura, Glencore ou Mercuria dans la tentaculaire affaire «Lava Jato», tous les grands noms du secteur installés en Suisse se savent dans le viseur. «Toutes ces enquêtes pointent une seule direction: est-ce que ce secteur va devenir une activité comme une autre, déployée dans un environnement réglementaire, ou va-t-il continuer de se comporter comme par le passé – entouré par les tentations de corruption» a ainsi interpellé Andreas Missbach, l’un des responsables de l’ONG suisse Public Eye.

Face à lui, un représentant de Trafigura – maison de négoce qui a commencé dès 2016 à lever le voile sur le montant de ses transactions avec des compagnies pétrolières étatiques – rappelle que cette évolution est en cours. «Nous aurions pu faire beaucoup plus et bien plus vite si nous avions réussi à nous parler dans ce secteur, qui n’a guère l’habitude de partager», a admis James Nicholson, en charge des questions de «responsabilité sociale» au sein de la multinationale. Sourire au sein de l’assistance.

«La seule solution est de dissiper le secret qui entoure ces transactions et qui nourrit la corruption», rappelle en écho Mele Kyari, responsable des ventes de brut au sein de la NNOC, le bras pétrolier du Nigéria. Depuis quatre ans, le pays montre la voie en divulguant les versements reçus son secteur pétrolier étatique.

Cet encadrement du négoce de matières premières reste encore mis en place sur une base volontaire. Pendant ce temps, les autorités judiciaires s’intéressent de plus en plus au secteur. «Jamais, depuis le début des années 80 et la traque du marchand de pétrole Marc Rich le négoce de produit de base n’a été à ce point dans leur viseur», prévenaient hier les spécialistes de l’agence d’information Bloomberg.

(TDG)