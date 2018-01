Les Suisses paient de moins en moins pour leur mobile

Presque tout le monde possède aujourd’hui un smartphone. La multiplication de ces appareils pourrait aller de pair avec une hausse de la facture des utilisateurs. Il n’en est rien, selon une étude réalisée par le site bonus.ch et parue hier: les Suisses déboursent de moins en moins pour leur abonnement de téléphonie mobile. En 2017, ils n’étaient que 29,5% à dépenser moins de 40 francs par mois, alors que ce chiffre se monte à 32,8% cette année. Bien que la différence ne soit pas flagrante, une nouvelle tendance se dessine, selon les spécialistes. Du côté du prepaid, l’évolution est similaire. Alors que les clients étaient 58,4% à débourser moins de 15 francs par mois il y a une année, ils sont désormais 63,9%.

Raison de cette évolution: le consommateur est plus aguerri et de mieux en mieux renseigné. «Il a tendance à davantage comparer les offres. Les produits proposés sont constamment renouvelés, ce qui entraîne une concurrence plus dynamique. Les opérateurs s’adaptent aux besoins des clients», constate Patrick Ducret, directeur de la plate-forme ayant mené l’étude. Robin Eymann, responsable de la politique économique à la Fédération romande des consommateurs, renchérit: «Même si le client est souvent obligé de conclure des abonnements longue durée, les contrats résiliables dans un bref délai se développent.»

Des clients fidèles

Changer d’opérateur implique cependant de pouvoir comparer les prestations. Or, ce n’est pas chose aisée. Au niveau de l’Union européenne, il existe une fiche d’information standardisée. «Cela permet une comparaison plus facile», note Robin Eymann. «Des discussions sont en cours au niveau du parlement en Suisse, mais il faudra sans doute plusieurs années avant des changements tangibles», poursuit-il.

En tant que consommateur, il serait donc théoriquement possible d’économiser davantage en comparant les offres. Mais le comportement du client lambda est plutôt conservateur. Même si près de 62% des Suisses seraient prêts à changer d’opérateur de téléphonie mobile face à une offre plus intéressante ou en raison d’une insatisfaction quant aux prestations, ils sont un peu plus de 60% à rester fidèles à leur opérateur depuis plus de cinq ans. La marge de progression reste donc importante.

Plusieurs facteurs expliquent la fidélité des clients. «Les offres combinées, comprenant télévision, téléphonie fixe et mobile ainsi qu’un accès à Internet tendent à rendre certains consommateurs captifs», explique Patrick Ducret. «Même si le client n’est pas satisfait de l’une des quatre prestations, il demeure réticent à changer d’opérateur.» Autre raison de rester auprès de la même enseigne: les abonnements longue durée qui incluent l’obtention d’un smartphone, selon Patrick Ducret.

Taxation en cause

Ce sont particulièrement les clients de Swisscom qui lui restent fidèles, à près de 57,8%, alors que les chiffres pour les autres opérateurs oscillent entre 1,1 et 21%. Cet attachement à la marque historique tient entre autres à son ancrage de longue date, à son nom faisant référence au pays et à son image de qualité. Enfin, les sondés sont réticents à employer leur téléphone portable à l’étranger, en raison des coûts élevés (roaming). Ainsi, 71,8% des personnes interrogées l’utilisent pour moins de 10% de leur consommation totale. Là encore, les choses pourraient évoluer. «L’Office fédéral de la communication estime qu’une taxation à la seconde et à la quantité exacte de données utilisées permettrait d’économiser de 20 à 30% sur la facture globale», indique Robin Eymann. Une révision de la loi est en cours.

L’enquête a été réalisée auprès d’un panel de 2500 personnes, clients de la plate-forme bonus.ch. Parmi eux, 46% de Romands, autant d’Alémaniques et 8% de Tessinois. Cette année, les hommes sont plus nombreux à avoir pris part à l’étude que les femmes, soit un rapport de 61% à 39%. La tranche d’âge des 30-60 ans est la mieux représentée. L’enquête est réalisée chaque année selon un sondage électronique standardisé, ce qui permet des comparaisons. (TDG)