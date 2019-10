Les Suisses dépensent 143 fr. par jour en vacances

Les Suisses aiment voyager. L’Office fédéral de la statistique (OFS) nous apprend que 90,6% de la population du pays est partie se promener l’année dernière.

«Les vacances et la détente ont été invoquées pour 63% des voyages, en hausse de 10% par rapport à 2017», relève l’OFS. Par comparaison, 66% des Français ont effectué un périple touristique en 2018, selon le cabinet d’études Raffour Interactif.

Les Suisses sont des serial voyageurs. En moyenne, c’est 3,2 voyages avec nuitées que les Helvètes ont entrepris l’année dernière. Un peu comme les Français d’ailleurs. Nos voisins sont même partis 3,7 fois en vadrouille, selon le «Mémento du tourisme 2018». Les loisirs et les visites à la famille explique largement le phénomène. «Les voyages professionnels ont représenté 6% des voyages, dont plus de la moitié avaient une destination à l’étranger», atteste l’OFS. Un chiffre qui grimpe à 11% pour les Français.

Il va où, le Suisse?

Si les Helvètes voyagent à 33% dans le pays, l’Europe les séduit carrément. La France, l'Allemagne et l’Italie sont les plus visités (40% des séjours répartis à parts égales entre nos voisins). Les autres pays d’Europe représentent un peu plus de 20% des destinations, notamment les pays d’Europe méridionale, dont la fréquentation a explosé de 39% par rapport à 2017. «Sept pour cent des voyages avaient une destination en dehors de l’Europe», ajoute l’OFS.

Comment voyage le Suisse?

Pour voyager, les véhicules à moteur demeurent le moyen le plus utilisé. Pour les voyages dans le pays, 63% des trajets sont effectués avec une voiture, une moto ou un camping-car.

«Pour les voyages menant à l’étranger, l’avion (44%) est le moyen le plus emprunté avec le transport individuel motorisé (41%)»

Un petit 10% de personnes prennent le train et les transports publics pour séjourner hors des frontières du pays.

Hôtel ou Airbnb?

Les Suisses aiment les séjours à l’hôtel. Près de la moitié des Suisses les privilégient lors d’un déplacement à l’étranger. La parahôtellerie, Bed & Breakfast et autres Airbnb, représentent 21% du total. Le solde est constitué des personnes logées chez des amis ou auprès de la famille.

Combien dépense le Suisse par voyage?

Le budget? En moyenne, les vacances coûtent 143 francs par jour. Mais les Suisses dépensent plus s’ils séjournent à l’hôtel. «Avec des dépenses moyennes de 219 francs par personne et par jour, les voyages avec nuitées à l’hôtel sont de loin les plus coûteux», détaille l’OFS. Ces dépenses englobent aussi bien le coûts des transports que les repas et l’hébergement. De manière générale, les séjours sont plutôt longs. «Soixante-six pour cent des séjours à l’étranger ont compté quatre nuitées ou plus», précise l’OFS. Avec une dominante pour les vacances de quatre à sept jours, les Helvètes ne restent pas pour autant des mois sans rentrer au pays.