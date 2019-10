Les Suisses consomment de plus en plus de café équitable

Les Suisses dépensent en moyenne 93 francs par tête d’habitant en produits labellisés Fairtrade, toutes denrées confondues (il y en a plus de 2800 sur le marché). Mais les moteurs de la croissance sont en premier lieu les produits frais, comme les bananes, le ananas, le riz, le quinoa et le sucre, qui représentent à eux seuls plus de 30% des parts de marché. Ils sont suivis par le café (10%) et le chocolat (7%). Notons que cela représente une hausse de 33% pour le café équitable. Celui-ci provient à 75% d'Amérique latine. En Suisse, les ventes de café Fairtrade continuent d'augmenter (+6% en 2018). Il est principalement importé du Pérou, du Mexique et du Guatemala.

11 millions de francs de primes

La Fondation Max Havelaar travaille avec plus de 250 partenaires et a augmenté en 2018 son chiffre d’affaires de 13,4%, à 794 millions de francs. L’intérêt pour les producteurs est direct, car ce sont 11 millions de primes qui ont ainsi pu être distribuées en 2018. Pour prendre l’exemple du café, ces primes s’ajoutent au prix de base payé à la livre (1,40 dollar, soit bien au-dessus du prix du marché de 1 dollar), et sont destinées à divers programmes sociaux (scolaire, sanitaire, etc.) ou à l’achat de matériel. Concrètement, chaque producteur touche donc ainsi 20 cents de plus par livre. Les articles équitables connaissent même une croissance supérieure à la moyenne du commerce de détail, avec une croissance de 14,4%. Le secteur de la restauration enregistre une hausse plus modeste, de 6%, qui est principalement due au café, suivi du thé glacé et des glaces.

Nestlé aussi

Cet engouement helvétique pour le commerce équitable n’a pas échappé à Nestlé, qui détient 22% du marché mondial du café. En ce qui concerne le commerce éthique, la multinationale basée à Vevey (VD) rappele être «le numéro un mondial en matière d’achats directs de café auprès des producteurs». Ceux-ci sont plusieurs millions à être associés par exemple au programme de réintroduction de variétés disparues. Le groupe Nespresso y participe activement, avec un programme d'aide direct aux cultivateurs, fort de 500 millions de francs, afin de les payer aux coûts réels et d’écouler leur production.