Les Etats-Unis vont taxer des biens européens

Quelques heures après une décision favorable de l'OMC dans le dossier des aides à Airbus, les Etats-Unis ont indiqué mercredi qu'ils allaient frapper 7,5 milliards de dollars de produits européens de tarifs douaniers punitifs. Bruxelles a déjà annoncé une riposte.

Les taxes douanières seront imposées à partir du 18 octobre: 10% sur les avions importés de l'Union européenne (UE) et 25% sur d'autres produits, dont le vin, le fromage, le café et les olives, selon une liste publiée par les services du représentant américain au commerce (USTR).

La majeure partie des sanctions sera appliquée aux importations en provenance de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et du Royaume-Uni, «les quatre pays à l'origine des subventions illégales» accordées à l'avionneur européen, a précisé l'USTR.

«Nous espérons entamer des négociations avec l'UE afin de résoudre ce conflit au bénéfice des travailleurs américains», a toutefois commenté Robert Lighthizer, l'USTR. Pour l'heure, ces droits de douane renforcés risquent d'accroître les tensions commerciales entre Bruxelles et Washington.

L'UE va «faire la même chose»

Avant même la décision américaine, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, avait affirmé qu'en cas de nouveaux droits de douane américains, «l'UE n'aura pas d'autre option que de faire la même chose». Elle avait toutefois réitéré sa «volonté de trouver un règlement équitable».

Après 15 ans de bataille judiciaire, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé mercredi Washington à prendre des sanctions records, jugeant que le constructeur aéronautique européen avait bien bénéficié de subventions indues. Les tarifs douaniers épargneront toutefois les pièces d'avion, a souligné un responsable américain.

Delta Air Lines, compagnie américaine cliente d'Airbus, a déploré ces sanctions, estimant que les tarifs douaniers allaient causer de «graves préjudices aux compagnies aériennes américaines, aux millions d'Américains qu'elles emploient et aux voyageurs».

Le directeur général d'Airbus Guillaume Faury a appelé à une «solution négociée» dans ce conflit qui oppose Airbus à Boeing par le biais de leurs Etats. Le constructeur américain Boeing a de son côté déclaré qu'«Airbus peut aujourd'hui encore éviter entièrement ces mesures tarifaires en se conformant pleinement à ses obligations». «Nous espérons que ce sera enfin le cas», a-t-il ajouté.

«Une grande victoire»

Le président américain Donald Trump s'est quant à lui réjoui, qualifiant la décision de «grande victoire pour les Etats-Unis» lors d'une conférence de presse commune avec son homologue finlandais Sauli Niinisto, dont le pays préside l'Union européenne actuellement.

Dans une procédure miroir, l'OMC devrait au printemps autoriser l'UE à imposer, elle aussi, des droits de douane en réaction à des subventions indues versées par le gouvernement américain à Boeing.

La décision annoncée mercredi par l'OMC s'inscrit dans le cadre d'un litige sur des aides versées à l'avionneur européen, par la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'OMC a jugé illégales certaines de ces aides.

Depuis, l'UE estime avoir mis ses aides en conformité avec les règles du commerce international. Elle a obtenu auprès de l'OMC qu'un nouveau groupe d'experts se penche sur la question. Aucune décision n'est attendue avant la fin de l'année.

Appels et contre-appels

Les Etats-Unis ont jugé de leur côté que l'UE ne s'était pas mise en conformité et ont réclamé à l'OMC de fixer un montant de sanctions.

La bataille juridique entre Airbus et Boeing devant l'OMC a débuté il y a 15 ans, lorsque Washington a déclaré caduc un accord américano-européen de 1992 régissant les subventions dans le secteur aéronautique. Les Etats-Unis ont tiré les premiers en 2004, accusant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne d'accorder des subventions illégales pour soutenir la production d'une série de produits Airbus.

Un an plus tard, l'UE affirmait que Boeing avait aussi reçu des milliards de dollars de subventions interdites de la part de diverses branches du gouvernement américain. Les deux affaires se sont ensuite enfoncées dans un bourbier juridique, chaque partie ayant partiellement obtenu gain de cause après une longue série d'appels et de contre-appels. (ats/nxp)