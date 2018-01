Le week-end a été fatal à SkyWork, selon son patron

Liaisons aériennes Suite à la faillite de la compagnie tessinoise Darwin Airline, la bernoise SkyWork Airlines a présenté une demande de concession pour la liaison Genève-Lugano. Plus...

Aviation Les avions de la compagnie bernoise ont été cloués au sol pendant trois jours à la fin d'octobre. Une situation qui a coûté «beaucoup d'argent», selon son patron. Plus...

Transport aérien Après une interruption de trois jours, le premier avion de la compagnie bernoise a quitté mercredi à 6h30 l'aéroport de Berne-Belp. Plus...

Transport aérien La compagnie aérienne bernoise, menacée de faillite et dont les avions ne décollent plus depuis dimanche, aurait trouvé le financement pour la reprise de ses activités. Plus...