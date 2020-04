Le travail temporaire mis à mal par le virus

Canton de Vaud Depuis le début du semi-confinement à la mi-mars, le service de l'emploi a reçu jusqu'à 1800 demandes de réduction de l'horaire de travail par jour. Plus...

La profession est en plein essor en Suisse romande. Et le Covid-19 la met encore plus sur le devant de la scène. Un article sur l'emploi, accompagné de ses annonces. Plus...