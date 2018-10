Le terrorisme et les juges étrangers

La Suisse accepte de se conformer à la Convention du Conseil de l’Europe de Strasbourg (rien à voir avec l’Union européenne). Le Conseil fédéral a publié à ce sujet le 14 septembre un paquet de mesures législatives assez costaud: modification du Code pénal, de la Loi fédérale contre le blanchiment d’argent et de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale. La Suisse se veut souveraine mais les terroristes ne respectent la souveraineté de personne. Tout pays doit chercher des alliés avec la police et avec les procureurs publics des autres pays pour s’assurer que la coopération puisse combattre le terrorisme et même le prévenir.

Un sacrifice nécessaire pour protéger la Suisse contre les menées à caractère terroriste

L’infraction de participation à une organisation criminelle sera modifiée dans le but de surmonter les restrictions de la pratique du Tribunal fédéral. L’autorité politique veut aussi créer une infraction d’organisation terroriste, ce qui aura un impact substantiel direct sur l’activité des banques et des autres intermédiaires financiers. Les obligations de diligence ainsi que les devoirs de communication seront ainsi étendus aux valeurs patrimoniales soupçonnées d’appartenir à une organisation terroriste au sens de la nouvelle définition du Code pénal.

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent sera autorisé à requérir de la part des intermédiaires financiers en Suisse des informations supplémentaires même sur la base d’une demande ou d’une information reçue de la part d’une autorité étrangère.

Les modifications les plus importantes sont réservées à l’entraide internationale en matière pénale: seront autorisées les équipes communes d’enquête ainsi que la transmission anticipée des informations et des moyens de preuve sans informer auparavant les personnes touchées. Bien que critiquée, cette mesure avait déjà été introduite pour des situations exceptionnelles, notamment en matière de lutte contre la criminalité informatique ou dans le domaine de la coopération internationale en matière fiscale.

Le Conseil fédéral s’empresse toutefois de préciser que cette possibilité n’est prévue que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire en cas de danger grave et imminent et lorsque l’enquête à l’étranger le rend nécessaire. Le projet de loi n’octroie aux justiciables aucune voie de recours à l’encontre de la transmission anticipée de moyens de preuve ou du partage des pièces dans le cadre d’une équipe commune d’enquête. Il s’agit là d’une entorse évidente au principe constitutionnel du droit de recours et d’être entendu, justifiée par la gravité de la menace contre la sécurité publique. Dans ce cas, le droit international doit pouvoir primer sur le droit suisse. Et tout différend à ce sujet pourra être porté devant le Tribunal fédéral. Cependant, en dernière instance, ce sera un tribunal arbitral international ou la Cour internationale de justice qui tranchera. Il ne s’agira pas de juges suisses. Un sacrifice nécessaire pour protéger la Suisse contre les menées à caractère terroriste. (TDG)