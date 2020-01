Le secrétaire américain au Trésor sera au WEF

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dirigera la délégation américaine au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), a annoncé mercredi la Maison Blanche. Il n'était en revanche pas clair si le président Donald Trump serait aussi de la partie.

Les médias américains affirment, citant des collaborateurs à la Maison Blanche, que la venue de Donald Trump en Suisse à la fin du mois de janvier est toujours prévue. Mais l'impact de la procédure de destitution, à laquelle fait face le président, sur son calendrier est incertain.

Neuf membres

Outre Steven Mnuchin, la délégation officielle des États-Unis, composée de neuf membres, comprend le secrétaire au commerce Wilbur Ross, le secrétaire au travail Eugene Scalia, la secrétaire aux transports Elaine Chao, le représentant commercial Robert Lighthizer, le secrétaire à l'énergie et à l'environnement Keith Krach et le conseiller Christopher Liddell. La fille de Trump, Ivanka, et son gendre Jared Kushner devraient également faire le déplacement dans les montagnes suisses.

L'année dernière, Trump avait fait l'impasse sur cette réunion qui permet de rencontrer des hauts représentants venant de la politique, de l'économie et de la société en raison de la crise budgétaire dans son pays et d'un blocage temporaire du gouvernement. Le président américain avait assisté au WEF pour la première fois en 2018.

Cinquantième édition

Lors de cette visite, l'ex-homme d'affaires avait notamment rencontré le président de la Confédération de l'époque, Alain Berset (PS), le ministre de l'économie, Johann Schneider-Ammann (PLR), ainsi que le ministre des affaires étrangères, Ignazio Cassis (PLR). Trump a été le premier président américain à faire le déplacement dans la station grisonne depuis Bill Clinton en 2000.

Le Forum économique mondial a lieu pour la 50e fois cette année. Du 21 au 24 janvier, plusieurs milliers de participants se réuniront, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations sociales. Ils discuteront des défis mondiaux. (ats/nxp)