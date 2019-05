Le sauvetage de Swissmetal tient à un fil

Articles en relation

La survie de Swissmetal dépend des chinois Economie En situation de surendettement, l'ex-Boillat voit dans un investisseur suisse son salut. Mais un créancier chinois freine le rachat des actifs. Plus... 25.04.2019

Swissmetal obtient le sursis concordataire Reconvilier (BE) Depuis octobre, l'entreprise de métallurgie se trouve en ajournement de faillite. Plus... 27.11.2018

Les ex-employés de Swissmetal ont été payés Dornach (SO) Plus de dix millions de francs ont été octroyés aux anciens travailleurs de l'entreprise soleuroise, mise en faillite. Plus... 12.07.2016

Travailleurs chinois illégaux chez Swissmetal Emploi Six ouvriers travaillant sur les sites de Reconviler (BE) et Dornach (SO) sont concernés. Plus... 05.02.2016