Le quartier des banques se cloître à la maison

Cravates et tailleurs au placard, ordinateur portable sur la table basse et coups de fil incessants du travail. Il y a peu encore, les banques rivalisaient d'efforts pour mettre en avant leur capacité à servir leurs clients sur internet. Désormais ce sont leurs employés qui sont priés de se convertir en masse à la banque en ligne.

Dédoublement des équipes, répartition sur plusieurs sites, recours massif au télétravail: les grands établissements d'un secteur qui emploie plus de 18'000 collaborateurs rien qu'à Genève, s'avèrent avoir pris au sérieux l'ampleur de la menace de contamination plus tôt que d'autres entreprises.

Le basculement sur le télétravail de 30%, 50% voire 100% des collaborateurs s'est déroulé dans des conditions tendues: les marchés financiers affrontaient des secousses d'une ampleur inconnue depuis la grande crise financière de 2008 et les collaborateurs actifs sur les marchés «n'avaient jamais eu autant d'ordres à traiter», remarque un des établissements contactés ces derniers jours.

Plus de clients dans les salons

Au sein de la Banque Syz, on rappelle que les établissements sont tenus par le gendarme du secteur, la FINMA, de disposer en tout temps d'un «business continuity plan», procédure d'urgence détaillé visant à assurer le service de la clientèle en période de crise… tout en protégeant les employés. Mercredi, un peu plus de la moitié des employés de la banque genevoise travaillaient de la maison, y compris ceux opérant sur les marchés financiers. «Objectif, être tous opérationnels de notre domicile d’ici à la fin de semaine, en fonction de mesures prises par les autorités», ajoute un porte-parole. La direction se préparait depuis «plusieurs semaines» à la possibilité d'une mise en quarantaine généralisée, à l'instar de celle en vigueur en Italie ou en France. À l'annonce de la fermeture des écoles en Suisse, il y a une semaine, les parents ont été les premiers à passer en télétravail. Aujourd'hui aucun client n'est accueilli dans les locaux, même si «une présence physique continue d'y être assurée».

«Objectif, être tous au télétravail d'ici la fin de semaine»

Même opération banque vide chez Vontobel. Sur la soixantaine collaborateurs de son antenne genevoise, ceux présent au bureau en milieu de semaine se comptaient sur les doigts d'une seule main. Les équipes «cruciales» ont été «divisées» depuis plusieurs semaines, explique-t-on en interne.

La direction se sépare

Les deux tiers des équipes de l’Union Bancaire Privée (UBP) travaillent déjà de chez elles et leur nombre «augmente chaque jour», indique-t-on au sein de l'établissement. Les premiers à quitter les locaux ont également été les parents d'enfants et ceux forcés de «penduler», frontaliers ou résidents vaudois. Les équipes restant sur place - direction comprise - ont de leur côté été scindées «afin d'assurer la continuité des opérations». La banque de la rue du Rhône dit avoir été sur ses gardes très tôt, en raison des mesures draconiennes auxquelles sont confrontés ses trois cents collaborateurs en Asie depuis le début d'année.

De son côté, le paquebot de BNP Paribas, qui emploie plus d'un millier de personnes, a mis en place la semaine dernière un partage des équipes sur ses deux immeubles et son «site de repli», pour les activités jugées critiques - comme l'informatique ou les opérations de marché. «Nous avons actuellement la moitié de l'effectif en travail à domicile, avec une montée en charge très significative d’ici à la fin de la semaine», confirme une porte-parole.

Journées portes ouvertes

Chez Lombard Odier on indique que «le télétravail est largement déployé pour l’ensemble des collaborateurs» sans préciser dans quelle proportion. La vénérable maison genevoise avait réparti depuis plusieurs semaines ses différentes équipes sur l'un de ses six sites dans la ville. Contactée, son homologue Pictet ne s'exprime pas sur les mesures prises.

«Ne pas toucher aux poignées»

Chez Mirabaud on indiquait mercredi que seul le tiers des collaborateurs étaient encore dans les locaux. «Dans la gestion d'actifs ou chez Mirabaud Securities, plus des huit dixièmes des effectifs sont au télétravail, c'est un peu moins le cas dans la banque privée où les équipes sont séparées en plusieurs groupes qui se relaient», décrit un porte-parole. Dans les locaux désertés des mesures de distanciation sont mises en place, parfois inattendues, comme ces portes maintenues ouvertes «afin de ne pas en toucher les poignées». Les voyages ont été arrêtés, tout comme les réunions internes, les fournisseurs ne sont plus reçus. Et on recommande, là aussi, aux clients de ne pas venir.

Tout fonctionne, selon FINMA

Qu'en est-il au sein des deux grandes multinationales du secteur? Après l'appel à la mobilisation lancé par le Conseil fédéral la semaine dernière, Credit Suisse a demandé à collaborateurs de rester chez eux. Seule exception, «les employés qui ne peuvent assurer le maintien de l'activité que dans les locaux, par exemple ceux du cash service [Ndlr: les agences bancaires restent jusque-là ouvertes] ou ceux du négoce», indique un porte-parole.

«Pour être sûr que la banque tourne en cas de contamination»

Chez UBS, l'interdiction de voyager, mais également d'organiser des événements a été prise dès le début du mois de mars, au moment où la menace devenait assez grave pour imposer, par exemple, l'annulation du Salon de l’auto. Là aussi les équipes ont été scindées - «pour être sûr que la banque tourne si d'aventure une partie des effectifs était contaminée», indique une porte-parole - avant qu'un nombre croissant de collaborateurs ne travaille de chez eux grâce à un système implanté «depuis des années». Ce vendredi matin, la première banque du pays précise «se concentrer sur ses sites principaux» et «fermer temporairement d'autres agences». Ces derniers jours les contacts avec les clients ont lieu«essentiellement par téléphone».

En fin de semaines, plusieurs collaborateurs de ces établissements estimaient que la modification forcée des conditions de travail laisserait des traces bien au-delà de la période de confinement liée au coronavirus. D'autant que pour l'instant elle ne semble pas affecter le fonctionnement du secteur, à en croire la FINMA. L'autorité de tutelle indique dans un communiqué diffusé jeudi que «les infrastructures financières fonctionnent très bien sur le plan opérationnel».