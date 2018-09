Le patron d'Amazon crée un fonds pour l'éducation

Le «Bezos Day One Fund» va financer des organisations caritatives déjà établies qui aident les familles sans-abri à trouver un logement. Le fonds va financer un nouveau réseau de crèches à but non lucratif dans des communautés défavorisées, explique sur Twitter Jeff Bezos, dont la fortune personnelle est estimée à plus de 160 milliards de dollars (153 milliards de francs).

Jeff Bezos fait cette annonce un an après avoir lancé un appel aux idées sur la façon dont il pourrait utiliser sa fortune. Cette contribution est néanmoins bien inférieure aux efforts philanthropiques d'autres multi-milliardaires comme le cofondateur de Microsoft Bill Gates - qui a lui donné plusieurs milliards de dollars à sa fondation - ou le patron du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg, qui s'est engagé à faire don de 99% de ses actions dans son groupe à une organisation de bienfaisance.

C'est aussi encore loin de l'initiative lancée par Bill Gates et le richissime investisseur américain Warren Buffett. Tous deux ont incité leurs homologues fortunés à s'engager à consacrer la moitié de leur magot à des actions de philanthropie.