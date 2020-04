Le nouvel Aléna en vigueur le 1er juillet

Le nouvel accord commercial liant États-Unis, Mexique et Canada (AEUMC), longuement négocié par les trois parties, entrera en vigueur le 1er juillet, a annoncé vendredi l'administration de Donald Trump.

Après une ultime notification au Congrès américain, les États-Unis ont officiellement adopté cet accord, permettant ainsi de mettre fin à un processus qui avait commencé dès l'arrivée du milliardaire républicain à la Maison Blanche, qui voulait absolument remplacer le précédent partenariat connu sous le nom d'Aléna.

«L'entrée en vigueur de l'AEUMC marque le début d'un nouveau chapitre historique pour le commerce nord-américain en soutenant un commerce plus équilibré et réciproque, en menant à des échanges plus libres, à un commerce plus équitable et à une croissance économique robuste en Amérique du Nord», souligne le communiqué des services du représentant au Commerce de l'administration américaine.

500 millions de personnes

«La crise et la reprise après la pandémie de Covid-19 démontrent que maintenant, plus que jamais, les États-Unis doivent s'efforcer d'augmenter la capacité de fabrication et les investissements en Amérique du Nord», a commenté Robert Lighthizer dans le document. Le nouveau traité commercial «est à cet égard une étape majeure».

L'accord avait été ratifié par le Mexique le 10 décembre, promulgué par le président américain Donald Trump le 29 janvier, et adopté par le parlement canadien le 13 mars. L'AEUMC (appelé ACEUM au Canada), qui lie près de 500 millions de personnes, est une version modernisée du traité de libre-échange nord-américain (Aléna), conclu en 1994 et longtemps décrié par l'hôte actuel de la Maison Blanche.

Donald Trump avait imposé la renégociation de l'Aléna à ses partenaires en août 2017, au motif qu'il s'agissait du «pire accord commercial de l'histoire» des États-Unis. À l'issue d'un marathon de tractations, l'AEUMC avait été signé par les trois pays concernés, dans sa version initiale, fin novembre 2018, en marge du G20 à Buenos Aires.

Mais les démocrates américains, majoritaires à la Chambre des représentants, avaient retoqué le texte, exigeant des amendements pour obtenir de Mexico des garanties sur sa réforme sociale sur l'emploi. (afp/nxp)