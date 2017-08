Le nombre de travailleurs a augmenté de 1,3%

Le nombre de personnes actives a augmenté de 1,3% sur un an en Suisse au deuxième trimestre 2017. Le taux de chômage a lui baissé de 0,2%.

Que ce soit en Suisse (de 4,6% à 4,4%), dans l'Union européenne (UE) (de 8,6% à 7,6%) ou dans la zone Euro (de 10% à 9%), le chômage a reculé au deuxième trimestre, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) en publiant jeudi l'enquête suisse sur la population active.

Concernant les actifs occupés sur sol helvétique, ce sont les hommes qui ont enregistré le plus d'augmentation (1,8%), tandis que les femmes voient une hausse de 0,6%. Si l'on prend en compte les équivalents plein temps, les chiffres sont plus équilibrés: 1,9% pour les hommes et 1,2% pour les femmes.

Sur les 1,7 million de personnes à temps partiel, 350'000 souhaiteraient travailler plus. Le taux de sous-emplois à 7,2% a malgré tout baissé par rapport au deuxième trimestre 2016. (ats/nxp)