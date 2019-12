Le long déclin des firmes pétrolières américaines

Vraiment pas folichon. La décennie s’est révélée délicate pour les investisseurs ayant placé des billes dans les firmes pétrolières américaines. Le recul du cours du baril et la montée en puissance des énergies alternatives a laissé des traces sur les performances boursières. Résultat, l’épargnant aurait à peine de quoi se payer un plein d’essence avec les bénéfices engrangés.

Dans un portefeuille, 1 franc investi à la fin de 2009 en actions pétrolières vaut aujourd’hui 1 franc et 6 centimes. Par comparaison, le même franc placé sur un indice répliquant la performance de l’ensemble du marché a vu sa valeur grimper à 2,8 francs. Avec une mise de base de 20'000 francs, ce solide rendement aurait permis de se payer une Tesla flambant neuve, 100% électrique.

Bas prix du pétrole

Pourquoi une telle différence? Le cours du pétrole a tout d’abord dévissé de 20% depuis 2010. Un phénomène qui s’est accéléré à partir du milieu de la décennie. Entre 2009 et 2014, le prix du baril a grosso modo fluctué entre 80 et 110 dollars, alors que durant la seconde partie de la décennie, le brut a flirté avec les 30 dollars, avant de se stabiliser aux alentours des 60 dollars. «Les marges des groupes pétroliers se sont retrouvées sous forte pression», rappelle Anton Sussland, conseiller en investissement à Genève. Cela a encore été pire sur le marché gazier, où les acteurs pétroliers américains sont très présents.

La montée en puissance des États-Unis sur le marché du pétrole n’est pas étrangère à ce recul des prix. L’afflux de barils et de gaz provenant de la fracturation hydraulique a changé la donne. Ironie du sort, cette course à l’énergie qui a permis aux États-Unis de devenir le premier producteur de pétrole au monde – avec 11 millions de barils extraits par jour sur les quelque 94 millions de barils produit au plan mondial – a fragilisé son secteur pétrolier.

Car la croissance s’est faite au détriment de la rentabilité. «À l’exception d’Exxon, l’écrasante majorité des sociétés pétrolières consomment plus de cash qu’elles n’en génèrent», relève le conseiller en investissement. Pour amortir leurs investissements et payer les salaires, ces dernières ont besoin d’un baril s’échangeant aux alentours de 60dollars pour rester à flot.

Recul des profits

Ce niveau de 60 dollars n’a de loin pas été la norme ces dernières années. Là aussi, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur la décennie, les bénéfices dégagés dans l’énergie ont reculé de 14,8% aux États-Unis, alors que ceux des autres secteurs économiques ont grimpé de 28%, selon l’agence Refinitiv data, citée par Reuters. Avec à la clé la profonde distorsion des performances boursières observée. Sur 10 ans, l’indice S&P 500 regroupant les actions des producteurs d’hydrocarbure a grappillé un petit 6%, alors que l’indice global S&P 500 explose de plus de 180%.

Le résultat est un peu meilleur si l’on y ajoute les dividendes versés par les pétroliers aux actionnaires. Le retour sur investissements grimpe alors à 39% sur 10 ans. «Mais on demeure largement en deçà du marché dans son ensemble, où la performance atteint alors 250%», observe-t-il.

La problématique écologique est venue enfoncer le clou. «Les investisseurs orientés durabilité, dont les placements représentent aujourd’hui le quart de l’investissement mondial, se détournent peu à peu des énergies fossiles pour des raisons morales, observe Antoine Mach, directeur de l’agence de notation Covalence à Genève. La Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) a par exemple tourné le dos au charbon cette année.

Des craintes sur les actifs des pétroliers

Au-delà, les investisseurs traditionnels commencent aussi à s’inquiéter. «Pour des raisons financières, ces derniers prennent également leur distance avec l’industrie pétrolière.» Les craintes sont de plus en plus vives que les actifs des groupes pétroliers (gisements de gaz de schiste, pétrole lourd, etc.) ne finissent par perdre toute valeur. Cela concerne aussi les géants pétroliers européens (Repsol, BP, Total, etc.). Les stratégies dans le secteur énergétique doivent être progressivement alignées avec les objectifs de l'Accord de Paris qui cherche à limiter le réchauffement climatique.

À l’avenir, certains actifs pourraient aussi être rendus obsolètes en raison d’innovations technologiques ou de normes environnementales contraignantes. «Cela pourrait nécessiter de coûteux amortissements», s’inquiète-t-il.

À cet égard, le fonds souverain norvégien, qui se nourrit de la manne pétrolière du pays, a décidé de renoncer en partie aux investissements en énergies fossiles pour limiter les risques sur son portefeuille. Pas folle, la guêpe.