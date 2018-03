Le joaillier Bulgari va ouvrir un hôtel à Paris

Cet établissement 5 étoiles sera situé sur l'avenue George V, à proximité des célèbres avenues des Champs-Elysées et Montaigne, selon un communiqué.

«L'hôtel de Paris, dont l'ouverture est prévue en 2020, vient ajouter la Ville des Lumières à notre collection et nous sommes convaincus que ce nouvel opus va représenter une expérience unique de notre hospitalité romaine, dans le paysage des hôtels parisiens», a commenté Jean-Christophe Babin, PDG de Bulgari, cité dans ce communiqué.

76 chambres

L'hôtel totalisera 76 chambres, dont la plupart sont des suites, ainsi que des installations de luxe, dont une piscine de 25 mètres. Le joailler compte à ce jour cinq établissements dans le monde à Milan (2004), Bali (2006) et Londres (2012), ainsi qu'à Pékin et Dubaï (2017). Trois nouveaux hôtels ouvriront entre 2018 et 2020, à Shanghai, Moscou et donc Paris.

Cet établissement vient compléter l'offre hôtelière de luxe dans la capitale française, puisqu'ont rouvert depuis 2016 des établissements célèbres tels que le Ritz, l'Hôtel de Crillon ou encore prochainement l'hôtel Lutetia, en travaux de rénovation durant plusieurs années. (ats/nxp)