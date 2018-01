Le grand déménagement des banques genevoises

Douze ans plus tard, Pictet veut refaire ses cartons

La plus importante des banques historiques du bout du lac fait figure de pionnière. Initié par Charles Pictet, son déménagement dans le quartier des Acacias en 2006 ressemble alors à un exil. Le besoin de place – et de locaux plus pratiques – est l’une des premières raisons qui ont motivé son départ du boulevard Georges-Favon. «Quitter ce quartier nous donnait l’impression de sortir un peu de notre histoire, mais le regroupement devenait nécessaire pour développer nos services», se souvient Jean-Hugues Hoarau, chef de la division Immobilier et Logistique.



Lorsque la décision est prise à la fin des années 90, Pictet emploie un millier de personnes à Genève, contre près de 2600 aujourd’hui. Ses bureaux sont répartis sur cinq sites, le centre historique du boulevard Georges-Favon s’étendant alors aux immeubles adjacents, reliés par des demi-étages. Des navettes raccordent d’autres locaux.

Le choix des Acacias est motivé par la proximité avec une nouvelle autoroute de contournement – ne connaissant pas encore la saturation – et la (future) ligne 15 de tramway vers le centre.



Déjà installée depuis une dizaine d’années dans le quartier, rue des Noirettes, UBS revend l’ancien terrain des usines Motosacoche. Un projet énorme pour Pictet, on parle alors de 400 millions.



«Quand on est arrivé aux Acacias, on s’est dit: «C’est beaucoup trop grand», sourit ce dernier. Depuis, le groupe a continué de s’étendre, le nouveau siège de 30 000 m2 ne pouvant accueillir que 1500 collaborateurs: Pictet loue 25 000 m2 dans les immeubles voisins, notamment sur l’ancienne implantation de Japan Tobacco. Un bémol? Les entrelacs de sens interdit qui transforment en labyrinthe l’accès en voiture au parking. «On encourage la mobilité douce, mais pour certains clients, c’est un problème», reconnaît le responsable.



L’histoire se répète. Pictet réfléchit déjà à un nouveau bâtiment sur un terrain dont elle est propriétaire, plus loin sur la route des Acacias. «Tout est encore en suspens – est-ce que les liens entre la Suisse et l’Europe justifieront d’être plus nombreux ici? Est-ce que le nouveau quartier Praille-Acacias-Vernets nous permettra d’avoir notre mot à dire sur l’utilisation des terrains adjacents?» glisse celui qui s’occupe du parc immobilier de Pictet depuis six ans. En fonction de ces éléments, un permis de construire pourrait être déposé pour un bâtiment qui entrerait en fonction au milieu de la prochaine décennie.



P.-A.SA.