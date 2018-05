Le directeur écope de 640'000 livres d'amende

L'amende infligée au directeur général de Barclays Jes Staley pour avoir tenté d'identifier un lanceur d'alerte au sein de la banque a été fixée à 640'000 livres (860'000 francs), ont annoncé vendredi les autorités britanniques.

Jes Staley doit payer très précisément une pénalité financière de 642'430 livres, selon un communiqué du gendarme financier du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority, FCA) et du régulateur bancaire (Prudential Regulation Authority, PRA).

Le principe de cette amende avait été dévoilé le 20 avril par la banque britannique, à l'issue d'une enquête des autorités annoncée un an plus tôt.

L'amende est moins élevée que les montants qui circulaient dans la presse britannique, laquelle évoquait une somme pouvant aller jusqu'à 2 millions de livres.

Selon le rapport annuel 2017 de la banque, la rémunération de Jes Staley lors de cette année-là a atteint 3,9 millions de livres, dont 2,4 millions de salaire, 1,1 million de bonus et 0,4 million de retraites.

Les autorités reprochent à Jes Staley d'avoir tenté de retrouver l'identité de l'auteur d'une lettre envoyée en juin 2016 faisant part d'inquiétudes «de nature personnelle» concernant un cadre de Barclays qui venait d'être recruté.

Les autorités précisent que comme le permet la réglementation le montant de l'amende a été réduit de 30% puisque M. Staley a accepté un accord assez tôt dans la procédure.

Manque de tact

La FCA et la PRA répètent, comme l'avait souligné la banque en avril, que le dirigeant «n'a pas agi avec habileté, tact et rapidité» dans cette affaire et demandent désormais à Barclays d'expliquer chaque année comment la banque protège les lanceurs d'alerte.

«Les lanceurs d'alerte jouent un rôle crucial en exposant les mauvaises pratiques et les conduites défaillantes dans le secteur des services financiers. Il est impératif que les individus puissent parler anonymement et sans la crainte de représailles», souligne Mark Steward, un responsable de la FCA.

Dans un communiqué distinct publié vendredi, Barclays répète que son conseil d'administration maintient sa confiance en Jes Staley, lequel a d'ailleurs été réélu haut la main lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 1er mai.

Rémunération réduite

Le conseil d'administration de la banque avait toutefois décidé dès l'enquête connue en avril 2017 de réduire la rémunération variable de Jes Staley au titre de 2016. Barclays précise vendredi que cette baisse de la paie a été de 500'000 livres.

«J'ai présenté mes excuses pour les erreurs que j'ai faites. J'accepte les conclusions du conseil d'administration, de la FCA et de la PRA, à la suite de leurs enquêtes respectives, et les sanctions qu'ils ont chacun prises», a réagi M. Staley dans ce communiqué de Barclays.

La banque précise par ailleurs qu'elle coopère avec les autorités américaines, qui ont aussi ouvert une enquête sur cette affaire. (ats/nxp)