Le dégât d’image est immense et très coûteux pour Credit Suisse

Urs Rohner l’a lui-même concédé mardi matin, lors de la brève conférence de presse de Credit Suisse: «Le conseil d’administration estime que le mandat de surveillance sur la personne d’Iqbal Kahn était erroné et disproportionné. La réputation de la banque en a été gravement atteinte», a déclaré le président de la grande banque, avant de s’excuser auprès des employés, des clients et des actionnaires. Réputation entachée: c’est le moins que l’on puisse dire, lorsque l’on regarde l’évolution du cours de l’action CS, mardi, à la Bourse suisse. Si tout avait bien commencé à l’ouverture, avec une hausse du titre reflétant visiblement la satisfaction des gros actionnaires de voir Tidjane Thiam demeurer à la tête du groupe, la situation s’est nettement détériorée dans la journée, avec une chute de 2,86% à la clôture.

2 milliards de francs perdus

De toute façon, le mal était fait. Depuis que le scandale a éclaté le 17 septembre dernier, l’action Credit Suisse a dévissé de plus de 6%, faisant perdre quelque 2 milliards de francs de valorisation boursière à la deuxième banque helvétique. Et, visiblement, le maintien de Tidjane Thiam à son sommet n’a pas suffi à rassurer les marchés. Dans une note diffusée mardi, Andreas Venditi, analyste chez Vontobel, reprend ainsi mot pour mot l’appréciation d’Urs Rohner quant à l’atteinte à l’image de Credit Suisse. Car il s’inquiète surtout du licenciement avec effet immédiat du directeur opérationnel Pierre-Olivier Bouée: «Ce dernier, affirme-t-il, était considéré comme l’architecte de la restructuration et de la réduction des coûts opérées ces dernières années par la banque.»

Son homologue de la Banque Cantonale de Zurich, Javier Lodeiro, se montre quelque peu plus optimiste, mais pointe quand même et en premier lieu le dégât réputationnel qu’a subi Credit Suisse. Mais, pour sortir le groupe bancaire de cette mauvaise passe, il se réjouit pourtant que le CEO franco-ivoirien soit maintenu dans ses fonctions: «Sans Tidjane Thiam, déclare-t-il, CS serait certainement une banque très différente de ce qu’elle est aujourd’hui, sûrement bien moins armée pour affronter l’avenir.»

Voilà pour les prises de position officielles. Mais, comme le révélait dimanche dernier la «SonntagsZeitung», l’ambiance est en réalité totalement délétère au siège zurichois de la grande banque. «Il y règne un silence de mort et le management est invisible», déclarait ainsi un salarié, tandis qu’un cadre d’une banque privée étrangère affirmait: «Depuis peu, nous constatons une forte croissance des candidatures en provenance de Credit Suisse.» Ainsi, il semblerait fort qu’en faisant suivre le responsable de la gestion de fortune internationale Iqbal Khan, pour veiller à ce qu’il ne débauche pas d’équipes au bénéfice d’UBS où il a commencé à travailler mardi, la grande banque suisse ait obtenu précisément ce qu’elle voulait éviter. Les cadres et les gérants de fortune s’en vont d’eux-mêmes. Légèrement énervés.

Les méfaits d’une pratique

Car, avec ou sans cette affaire, l’ambiance ne semblait plus au beau fixe chez Credit Suisse. Peu avant ce scandale, la banque privée Julius Baer avait ainsi engagé une équipe entière de gestionnaires au Portugal, dont les clients devaient détenir au bas mot des avoirs de 50 millions de francs.

En ce sens, l’analyse Hans Geiger, professeur émérite de droit bancaire à l’Université de Zurich et qui fut, plus jeune, directeur chez Credit Suisse, est sans doute la plus impitoyable. «Cette pratique de courir après des dirigeants extérieurs à une entreprise ou à une banque et que personne ne connaît n’est plus tenable», affirme-t-il ainsi à Lukas Hässig, le rédacteur en chef du site «Inside Paradeplatz», qui a révélé l’esclandre spectaculaire entre Iqbal Khan et un des détectives privés de la société Investigo qui le suivait, en plein cœur de Zurich (lire ci-dessous). «Cela conduit exactement à ce qui s’est passé chez Credit Suisse (ndlr: avec Tidjane Thiam), accuse-t-il encore. Le parachutage d’un directeur général, qui vient accompagné de ses mercenaires et la création d’un clan hors sol, entièrement dévoué à son chef.»