Le coronavirus vide les cliniques privées

La Suisse pourrait atteindre son plus haut en nombre de malades du coronavirus, entre avril et mai. Tenant compte de cette échéance, la Confédération a décidé, le 20 mars, d’imposer une véritable diète aux cliniques privées. Celles-ci doivent limiter leur offre, jusqu’à nouvel avis, aux interventions chirurgicales relevant d’urgences vitales. Maintenant, ces établissements se vident de leurs patients.

«Face à la pandémie sans précédent, notre groupe a stoppé net ses activités non urgentes. Nous avons mis ses ressources à disposition des treize cantons où nous avons des cliniques. Notre entreprise fait front uni avec le secteur public pour surmonter cette crise, au plus vite», relève Zeynep Ersan Berdoz, membre de la direction du groupe vaudois Swiss Medical Network. Les bonnes volontés ne manquent donc pas dans plusieurs des quelque cinquante cliniques privées helvétiques, employant en tout près de 8000 personnes. Une relative morosité se fait sentir néanmoins. Swiss Medical Network a en effet dû solliciter des mesures de chômage partiel, pour son personnel non soignant, dans tous les cantons où il est actif.

En fait, nombre d’établissements privés ne tourneraient actuellement qu’à 50% de leurs capacités. Coronavirus oblige. Ils ont ainsi été vidés d’une grande partie de leurs patients pour être prêts à affronter le rush, attendu en avril ou/et en mai. Des pertes en dizaines de millions de francs seraient déjà constatées dans des cliniques zurichoises. «Sur la plupart de nos sites d’activités nous avons dû demander des mesures de chômage partiel», indique Daniel Liedke, président du directoire du groupe Hirslanden, leader suisse de la branche des cliniques privées et filiale du groupe britannique Mediclinic International.

Divergences de vue en deça et au-delà de la Sarine

Dans ce contexte, le canton de Zurich vient de démontrer sa volonté de prendre soin d’une branche précieuse pour son économie. Son gouvernement prévoit de compenser les pertes subies par les cliniques, du fait de la pandémie. Autres latitudes, autres mœurs. «Nous ne prévoyons pas de compenser le manque à gagner des cliniques privées dans la mesure où, contrairement aux cantons de Zürich ou de Berne, ces établissements jouent un rôle moins important dans la planification hospitalière du canton de Vaud», remarque le Département vaudois de la santé et de l’action sociale.

Le chef du Département genevois de la sécurité, de l’emploi et de la santé, Mauro Poggia, répète lui-même volontiers que «l'argent public doit le moins possible être consacré aux activités de la médecine privée», mais sans nier la réalité: «Je salue le soutien qu'apportent nos cliniques aux HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), en reprenant les patients «non-coronavirus».»