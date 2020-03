Le coronavirus oblige Airbnb à avouer sa honte

Le principal concurrent des hôteliers de Suisse et du monde entier, la plate-forme de réservation d’hébergement Airbnb, se fend d’un trop petit geste commercial. Les séjours en appartements de vacances, annulés à cause du coronavirus, seront certes indemnisés pendant un mois et demi par la firme californienne, au lieu d’un mois, comme préalablement annoncé. Mais seulement à hauteur d’un quart du régime convenu avec les clients, diffusant leur offre sur les supports proposés par Airbnb. Le président de son directoire, Brian Chesky, vient de le reconnaître sur la chaîne américaine CNBC.

«Je regrette profondément la manière dont nous avons communiqué notre décision et je suis désolé que n’ayons pas consulté nos partenaires avant de la prendre. Nous les avons déçus et ils méritent mieux de nous», a confessé Brian Chesky, sur CNBC, après avoir tout de même promis de payer, en tout, 250 millions de dollars (presque autant en francs), aux 625'000 hôtes, utilisant la plate-forme Airbnb pour diffuser leur offre dans le monde. Toutes ces contritions découlent il est vrai des gros soucis actuel du CEO.

Airbnb devait réussir une entrée en bourse phénoménale cette année. Celle-ci paraît aujourd’hui fort compromise dans le contexte de pandémie de coronavirus. Les échanges d’actions Airbnb, hors bourses, témoigneraient du déclin de la valeur de l’entreprise ces derniers temps. La semaine dernière, Brian Chesky a dû se rendre à Washington pour solliciter, entre autre, des allégements fiscaux. Le Wall Street Journal avait en plus révélé, en février, une perte de l‘entreprise dépassant les 320 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2019, après un bénéfice de 200 millions au cours de la même période un an plus tôt.