Le coronavirus n’arrête pas la bataille des vacances

Le coronavirus tenaille toute l’Europe. Dans chaque état, les médias réactualisent tous les jours le décompte des morts et des personnes infectées. Ils répètent en boucle un message faisant de plus en plus l’unanimité : «Restez chez vous!». L’immense majorité des acteurs de l’hôtellerie-restauration ont renoncé à leurs activités. La clientèle potentielle a perdu le goût des voyages et des projets de vacances, depuis belle lurette. Une station alpine savoyarde ne craint pourtant pas l’anticipation en marketing: Courchevel, à environ 200km de Lausanne et de Genève.

«La montagne en été, c'est la promesse de grands espaces, de calme, de lacs d'altitude et d'air pur. Le mantra de votre été 2020 à Courchevel sera donc: se ressourcer et profiter des beaux jours avec vos proches, grâce à de nombreuses activités sportives et de bien-être. Ou un moment gourmet autour d'une nouvelle table», indique l’office du tourisme de la commune tarentaise. A titre d’attractions, la station propose notamment en juillet, au cœur du village, une «Fête de la Madelon» vouée à la soupe pendant deux jours. À cela s’ajoute un concert de musique classique, agrémenté d’un feu d’artifice.

Le succès de ces évènements ne fait évidemment aucun doute dans cette commune savoyarde, surtout connue pour l’organisation de compétitions de Coupe du monde de ski alpin. Ces espoirs, ces ambitions de foules, manifestées début avril, peuvent dès lors surprendre ou même paraître prématurés. «La relance sera longue et difficile. Le sanitaire est actuellement aux commandes. Tant qu’il y aura un doute, une suspicion, un cas de contagion dans une région, la machine touristique ne se remettra pas en marche», a récemment prévenu dans la presse hexagonale Christian Mantei, président d’Atout France (Agence de développement touristique de la France, sous la tutelle du gouvernement).

L'aviation encourage les réservations hivernales Beaucoup de professionnels européens du tourisme espèrent néanmoins reprendre leurs activités, dès la deuxième quinzaine d’avril ou le mois prochain. Tout en restant extrêmement prudents en termes de communications. «Rêver maintenant, voyager demain. Tel est notre principal message actuellement, relève Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Sous cet intitulé, nous proposons un véritable catalogue de photos, de vidéos et de récits pour faire voyager virtuellement nos hôtes potentiels. Nous offrons aussi des visites de musées, donnant accès à des explorations dans leurs collections, certaines d’entre elles sont plus particulièrement destinées à un jeune public.»

Suisse Tourisme rappelle certes sur son site les atouts touristiques du pays en été et en automne. Sans toutefois se permettre de recommander des dates de voyage. Des compagnies d’aviation européennes, évidemment très pressées de reprendre des activités à peu près normales, encouragent elles-mêmes la reprise des projets de voyages et de vacances. Mais pas pour l’été, pour hiver! A l’instar d’Air France KLM ou de sa consoeur néerlandaise Transavia Airlines. Le principal client de Genève Aéroport, easyJet, a lui-même accéléré dès mars ses ventes annuelles de vols d’hiver. Les clients peuvent déjà réserver des vols entre le 25 octobre 2020 et le 28 février 2021. « A prix réduits », s’empresse évidemment de préciser le spécialiste britannique du vol pas cher.