Le commerce en ligne booste les chiffres de Coop

Coop a étoffé son chiffre d'affaires de 3% à 29,2 milliards de francs l'an passé. Dans le commerce de détail, le groupe bâlois a vu ses ventes progresser de 1,4% à 17,4 milliards. C'est le commerce en ligne qui enregistre la plus forte embellie.

Les recettes dans ce secteur ont bondi de 18,8% à 1,7 milliard de francs, précise le numéro deux de la distribution en Suisse dans un communiqué publié vendredi. Les magasins en ligne inscrivent un chiffre d'affaires de 19,8% pour atteindre 675 millions. Le supermarché coop@home croît de 10,5% à 142 millions.

Dans l'électronique, les magasins en ligne (Microspot, Nettoshop, Fust et Interdiscount) affichent une croissance de 22,8% à 422 millions de francs. Le produit net du commerce de gros en ligne s'envole de 18,2% à un milliard.

Ventes stables dans les supermarchés

Dans le commerce de détail physique, les supermarchés ont vu leur fréquentation grimper de 5,7%. Leurs revenus ont, en revanche, stagné à 10,3 milliards de francs. Les enseignes spécialisées ont enregistré une augmentation de 2,8% à 7,1 milliards de francs. Dans l'électronique, les ventes se sont établies à 2 milliards - un montant identique à celui de 2016.

Dans le commerce de gros et la production, les recettes ont augmenté de 6,0% pour s'établir à 13 milliards. Le groupe Transgourmet a dégagé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards, soit une hausse de 6%. Il renforce ainsi sa position de numéro deux européen du libre-service et des livraisons en gros, se félicite Coop. Les marques propres et labels issus du développement durable enregistrent, elles aussi, une hausse: de 5,6% à 3,7 milliards de francs.

Le détaillant rhénan publiera son bénéfice net lors de sa conférence de presse de bilan, le 15 février prochain. Son concurrent Migros dévoilera, lui, son chiffre d'affaires à la mi-janvier, avant sa conférence annuelle qui se tiendra en mars.

