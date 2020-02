Le boss de Credit Suisse risque son poste ce mardi

La pression s’accentue sur Credit Suisse. Et plus encore sur le président de son directoire, Tidjane Thiam, en fonction depuis juillet 2015. À Zurich, sur la Paradeplatz, il paraît plausible, voire probable, que son successeur soit même désigné ce mardi.

Dans ce processus, un brin obscur, tout ne se joue pas exclusivement en Suisse. Loin de là! Tout a commencé vendredi par une révélation particulièrement délicate de l’agence d’information financière new-yorkaise Bloomberg. Celle-ci faisait état d’une liste de successeurs potentiels pour Tidjane Thiam que préparait le président du conseil d’administration de Credit Suisse, Urs Rohner. La banque n’a pas manqué de démentir promptement ces allégations. Sans que cela n’apaise pour autant le foyer des rumeurs, toujours aussi ardent à Zurich.

Il apparaît désormais de plus en plus admis sur les bords de la Limmat que le conseil d’administration de Credit Suisse se réunit le 4 février. Et tout indique qu’il tranchera le même jour. Autrement dit que Tidjane Thiam sera remercié et son remplaçant désigné dans la foulée! Le quotidien zurichois «Tages-Anzeiger» a déjà révélé les noms de deux papables sur son internet lundi.

De source interne, il s’agirait d’anciens cadres, évidemment déjà très haut placés dans la hiérarchie de l’établissement. À commencer par Thomas Gottstein. Né en 1964, il préside la direction de Credit Suisse (Suisse) depuis 2016, après avoir commencé dans la division banque d’investissement en 1999. Auparavant, il avait débuté sa carrière au service d’UBS, à Londres.

Fidèle à Credit Suisse depuis une trentaine d’années déjà, Eric Varvel est évoqué comme le deuxième favori pour succéder à Tidjane Thiam. Même s’il vient de se faire attribuer de nouvelles fonctions, en novembre, à la tête de la division banque d’investissement, tout en continuant de diriger celle de la gestion de fortune internationale, à New York.

Rappelons que le jeu des chaises musicales a retrouvé tout son dynamisme chez Credit Suisse, après divers incidents difficiles à assumer. Qu’ils ne soient pas encore entièrement confirmés, quant aux responsabilités, n’atténue guère des volontés de faire le ménage. Il y a eu notamment l’affaire des filatures organisées pour espionner un ex-directeur de la gestion de fortune, Iqbal Khan, passé chez le concurrent UBS. Dimanche dernier, l’hebdomadaire zurichois «SonntagsZeitung» a révélé une opération d’infiltration dans le système informatique de l’organisation écologiste Greenpeace.

«Sous réserve que les faits rapportés soient avérés, je rappelle que les opérations d’infiltration dans des systèmes informatiques, ou de hacking, ne sont pas en soi autorisées. À ce titre, le Code pénal suisse condamne, depuis 1997, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui», relève Henry Peter, professeur de droit à l’Université de Genève et expert en gouvernance d’entreprise.

Dans ce contexte délicat, Tidjane Thiam n’aurait toutefois pas encore perdu tout soutien. Le No 2 du fonds de placement Harris Associates, David Herro, aurait ainsi confirmé le sien dans un récent e-mail, dont Bloomberg aurait eu copie. La portée d’un tel message prend tout son sens, Harris Associates contrôlant, directement ou indirectement, 8% du capital-actions de Credit Suisse.